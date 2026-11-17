Bebé en la UCI pediátrica del Arquitecto Marcide Cedida

Desde que en el año 2009 se instauró la celebración del Día Mundial de la Prematuridad el día 17 de noviembre, los profesionales del Área Sanitaria de Ferrol aprovechan esta efeméride para celebrar actividades vinculadas con los neonatos.

Este año, el salón de actos del Arquitecto Marcide acogió un simposio de Enfermería neonatal para abordar diversas cuestiones relacionadas con estos bebés.

Se desarrollaron así dos mesas, una acerca de la continuidad asistencial tras el alta, y otra sobre el impacto de un gran diagnóstico, dedicado especialmente a los padres y madres de lo que definieron como “pequenos guerreiros”.

Se hizo hincapié, además, en la frecuencia de nacimiento antes de tiempo, que responde a uno de cada 10 nacimiento. En el caso concreto del Área Sanitaria, se atienden al año, como media, a 35 niños y niñas prematuros.

La lucha de Catalina, una niña prematura que nació en el CHUF, en una exposición en el Marcide Más información

El lema de esta jornada fue ‘Bebés pequenos, gran potencial. Investir no seguimento despois da alta é protexer o seu futuro’, y se abordaron temas como la lactancia materna, con el apoyo y acompañamiento a las familias; el seguimiento pediátrico, y el control de la evolución del bebé tras el alta; la atención temprana y apoyo al desarrollo infantil; la orientación en recursos para las familias sobre ayudas y trámites; compartir las vivencias y retos de las familias; e impulsar el trabajo en equipo, no solo de las y de los sanitarios, si no de estos con las familias.

Los profesionales de enfermería de la UCI pediátrica de Ferrol ponen de relieve con la sesión formativa de ayer el valor de ese trabajo continuado y conjunto para conseguir en los prematuros la máxima calidad de vida futura.