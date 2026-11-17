Concentración del colectivo a las puertas del palacio municipal Daniel Alexandre

La plataforma Ferrol con Palestina denunció este martes el robo y destrucción de dos banderas de la nación mediterránea por parte de dos presuntos militares de la ciudad naval. Según detalló la entidad, los hechos se remontan al pasado domingo, en el puesto instalado por la misma en la plaza del Himno Galego, coincidiendo con la feria de Ferrol, que ahora se celebra en Esteiro.

Tal y como relataron los afectados, el acto vandálico tuvo lugar en un momento en el que los activistas se ausentaron del punto informativo “para auxiliar a un compañeiro”. En ese momento, apuntan, dos individuos se acercaron a la caseta y sustrajeron una de las banderas que tenían instaladas, al tiempo que rompieron una segunda al no ser capaz de llevársela. “Co apoio da veciñanza”, narra el colectivo, los presentes lograron identificar a los supuestos autores, que se encontraban en la terraza de una cafetería cercana “atentos á nosa reacción ante a maldade fascista”.

Así, los miembros de la plataforma ciudadana se dirigieron a estas personas para increparlas, momento en el que se refirieron a sí mismos como miembros de las Fuerzas Armadas, además de reconocer abiertamente los hechos. Poco después, una patrulla de la Policía Local de Ferrol se desplazó hasta el lugar e identificó tanto a los activistas como a los presuntos autores –a este respecto, desde la entidad se puntualizó que, frente a los agentes, no se presentaron como militares–.