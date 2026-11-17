De Bristol a Ferrol, High Paw despide a xira arroupada pola nova banda na sala Urania
Este sábado será unha desas datas destacadas na que a voz viguesa se presenta con coros, baixo, sinte e batería
O programa da promotora ferrolá Artyc Content, en colaboración coa Axencia Galega das Industrias Culturais –Agadic– ‘Salas ao Vivo!’, que se reparte por distintos escenarios de Galicia, acadará este sábado 20 a única data que contempla na cidade de Ferrol, da man dunha pioneira na mistura do reggae, hip hop e músicas urbanas cunha clara aposta polo emprego da lingua galega, como é a artista viguesa High Paw.
Este concerto, que comezará ás 21.30 horas na sala Urania, pechará unha intensa xira por escenarios galegos e cataláns, que ademais comezou en Bristol (Reino Unido) e incluso pasou por California (EEUU). Non obstante, estas actuacións internacionais, como tamén foi o caso doutras datas, non contaron coa presenza da banda, que si acompañará á voz de High Paw en Ferrol.
Na Urania presentará o seu próximo disco, ‘A Baña’, arroupada pola banda que vén de estrearse nesta nova etapa, integrada por músicos con traxectoria como son Laura Viñas (Dakidarría), encargada dos coros; Brais Iriarte (LeBarLuthier), no baixo e sintetizador; Zalo Rodríguez (Lontras), nos teclados, e Decsus (Daydream Sessions), poñendo ritmo na batería.
Percorrido
Na súa etapa como High Paw & Elephants Yard, ou despois Elephants e Paw, gañou un Premio Martín Códax e actuou en escenarios e festivais tan destacados como os do Reggaeboa ou RockPalace Madrid. Xa desenvolvendo a súa carreira en solitario, participou en xiras internacionais que chegaron até México e colaborou con artistas como Manu Chao, Wöyza, Ortiga ou Chalart58. Con este último, e mais con The Soul Adventurers, lanzou este ano ‘Tantas’.