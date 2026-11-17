Iván López es miembro del intercentros Daniel Alexandre

La sección sindical de CCOO en el comité intercentros de Navantia urge a la dirección de la compañía a firmar de inmediato el plan industrial acordado entre ambas partes el pasado 30 de octubre.

El sindicato recuerda que la compañía lleva desde 2022 sin ese programa de inversiones y empleo, una situación que genera “inseguridad” sobre “el presente y el futuro de la compañía”. Pese a que en verano la empresa lanzó una propuesta sin hablarlo con la parte social –lo que motivó el rechazo unánime de las centrales, a pesar de que Navantia no tiene por qué hacerlo–, CCOO se habría avenido a una negociación que concluyó con una mejora “sustancial” de las incorporaciones previstas –hasta 7.600– e inversiones dirigidas a “modernizar y ampliar la capacidad productiva”. Además, el plan permitiría la “recapitalización de la empresa”, reduciendo la deuda acumulada del grupo naval público.

Sin embargo, el acuerdo no se ha rubricado en el consejo de administración de Navantia, una demora que CCOO del comité intercentros considera “injustificable”, por lo que exige que se apruebe “inmediatamente” porque “no hay más tiempo que perder”, ya que “plantilla, incorporaciones e inversiones son urgentes”.