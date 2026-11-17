Carmen Gómez de Barreda se ocupará de la conferencia Cedida

‘Cooperación en Cáritas: de­senvolvemento e emerxencias como procesos sostidos’ es el título de la conferencia que este viernes, a las 11.00 horas, se impartirá en el Salón de Graos de la Facultade de Humanidades e Documentación del Campus Industrial de Ferrol, dirigida especialmente al alumnado del grado de Relacións Internacionais, pero abierta a toda la comunidad universitaria y al público en general.

La charla estará impartida por Carmen Gómez de Barreda Golmayo, integrante del área de Fortalecemento Institucional Europa de Cáritas Española y durante su intervención la conferenciante abordará el modelo de cooperación internacional de Cáritas, basado en el trabajo en red y el acompañamiento sostenido a las comunidades.

Del mismo modo, analizará el papel de la organización antes, durante y después de una emergencia, poniendo de manifiesto que la cooperación va más allá de la respuesta inmediata ante una catástrofe y que requiere procesos de desarrollo y fortalecimiento institucional a largo plazo.

Carmen Gómez de Barreda Golmayo es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), además de haber estudiado un máster en Cooperación al Desarrollo por la Universidad Pontificia de Comillas y otro en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Asimismo, tiene 25 años de experiencia profesional en el ámbito de la cooperación al desarrollo en entidades de la iglesia y cuenta con formación y experiencia investigadora sobre democracia y conflictos en Europa del Este.

La jornada se completará con la dinámica participativa ‘E se mañá foses ti?’, conducida por la psicóloga del Centro de Día de Inclusión Social Gabriel Vázquez Seijas de Cáritas, María Méndez Pérez de Arévalo. La actividad invitará a reflexionar sobre las circunstancias que obligan a mucha gente a abandonar sus hogares y sobre la importancia de la acogida a las personas migrantes y refugiadas desde una perspectiva de derechos humanos.