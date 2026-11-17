La oferta en Ferrol por debajo de los 600 euros es muy reducida Jorge Meis

El precio de la vivienda, como atestigua el gran seguimiento de la huelga del pasado día 11, es a día de hoy una de las grandes preocupaciones de los españoles. Y no es para menos, pues si ya el coste de compra por metro cuadrado se disparó un 78,9% en una década, el del alquiler, tradicionalmente la opción más asequible, no se ha quedado atrás y en un plazo aún más corto.

Según muestran los portales inmobiliarios de referencia, Idealista y Fotocasa, el importe medio por metro cuadrado en la ciudad naval pasó de los 4,9 euros en octubre de 2020 a los 8,75 en la misma mensualidad del presente ejercicio, un 78,5% más. Para la década al completo, tan solo el primero de estos dominios mantiene el registro del precio, pero el resultado es incluso más alarmante: de 4,1 euros a 8,5, es decir, un incremento del 107,3% desde 2016.

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En el caso del Observatorio da Vivenda, dependiente de la Xunta de Galicia, sus cifras –que se basan en el coste promedio del alquiler y no de su unidad de superficie– son relativamente más comedidas, situando la subida en un 66,5% desde 2020 –de 359,7 a 599 euros– y en un 86,1% respecto a 2016 (359,7 euros). Todo esto se ve agravado por el hecho de que los salarios en el término municipal no han crecido al mismo ritmo que los arrendamientos, como se puede observar en el último informe disponible del Instituto Galego de Estatística (IGE), publicado en diciembre de 2025 con los datos del ejercicio previo.

Porcentaje salarial

Tal y como refleja el documento, en el término municipal de Ferrol, el sueldo anual bruto pasó de una media de 17.457 euros en 2016 a 22.529 en 2024, tan solo un 29% más. No obstante, si se observa la mediana –la cifra situada justo en el centro de una secuencia y que suele reflejar mejor la realidad ciudadana en estas estadísticas–, la subida es incluso menor, pasando de 15.506 a 19.828 euros (+27,8%).

Cabe señalar, a este respecto, que los datos hacen referencia al total de los salarios, es decir, teniendo en cuenta tanto aquellos a tiempo completo como a los de media jornada, además de establecer un promedio entre la cuantía recibida durante el total de un ejercicio y la de “parte do ano”. Con esto en mente y con fines ilustrativos, se puede calcular que un ferrolano –persona soltera y sin hijos, con doce meses de paga– hace una década dedicaba el 28% del salario medio (1.281 euros) y el 30,7 del mediano (1.167) a pagar un alquiler, mientras que en 2024 dicho porcentaje subió hasta el 32,5 y el 35,5%, respectivamente –todo ello, además, en base a los precios del Observatorio da Vivenda, muy inferiores a los de los portales inmobiliarios–.

Situación en la comarca

En cuanto a la situación del resto de municipios de la comarca, en base a los datos de la web autonómica –y limitado a aquellos concellos con un mínimo de fianzas registradas–, el segundo territorio con los precios más elevados el presente 2026 es Ares, con un alquiler medio de 560,1 euros; seguido de Narón, por 535,6; Fene, por 534,1; Mugardos, por 491,2; Valdoviño, por 472,1; Neda, por 435,8 y Cedeira, con un coste medio de 414,8 euros al mes.

Diez años atrás, la situación era relativamente similar, con el ayuntamiento aresano liderando el listado tras Ferrol, pero con un precio de 340,1 euros, por lo que en la última década aumentó un 64,3%. Mugardos, que estaba en la segunda posición, registró un incremento del 47,7% en el coste del arrendamiento (332,5 euros); al tiempo que Narón, que entonces se situaba en los 327 euros, experimentó una subida del 63,7%. No obstante, el encarecimiento más elevado de toda la comarca, al margen de la ciudad naval, es el constatado en Valdoviño, de un 73,7% –pasando de 271,7 a 472,1 euros–.

Realidad por barrios

Volviendo a los portales inmobiliarios, sus respectivos informes de precios, como se señaló, se basan en el coste por metro cuadrado y, al menos en el caso de Idealista, apenas muestran variaciones por barrios. En este sentido, dicho dominio solo muestra Caranza y el centro, con un importe de 8,1 y 8,7 euros por unidad de suelo, mientras que Fotocasa sí cuenta con una distribución más detallada, pero al contrario que en los análisis de compraventa –en los que se pueden observar importantes diferencias en las cuantías–, todas las cifras oscilan entre los siete y los nueve euros, sin decimales.

Así, para comprobar la realidad de las diferentes áreas de Ferrol, lo más adecuado es observar el catálogo en sí de cada web. En el caso de este último, la zona centro –principalmente el entorno de A Magdalena– cuenta con 32 pisos en alquiler, siendo el más barato –y de carácter temporal– un ático de 55 metros cuadrados y una habitación cerca de Amboage por 580 euros; y el más caro uno de 66, con cuatro estancias, por el que se solicitan 1.100 euros. Entre medias, solo hay dos apartamentos por menos de 700 euros; doce hasta alcanzar los 800 y trece a partir de esta cuantía. En Idealista, con 62 opciones en este distrito, el rango de precio comienza en los 570 euros con un piso de dos habitaciones y 64 metros cuadrados próximo a los Juzgados y se dispara hasta los 1.200 de una vivienda de dos estancias y 150 metros cuadrados en plena calle Real. Destaca, además, que 29 de estos apartamentos, prácticamente la mitad, superan los 900 euros.

El contraste en el núcleo urbano sería Caranza, históricamente la zona más asequible de Ferrol. Sin embargo, la realidad es que la situación se repite, aun con precios más contenidos y una oferta más limitada –24 hogares en Idealista y 16 en Fotocasa–. Así, en ambos portales las mensualidades arrancan en los 600 euros –con una única excepción en el segundo de 490–, saltando hasta los 700 tras tres y cinco ofertas, respectivamente. La ventaja, eso sí, se sitúa en el tamaño de los mismos, oscilando la mayoría de los apartamentos entre los 80 y los 90 metros cuadrados.

Vivienda protegida

Teniendo en cuenta esta coyuntura, cabe preguntarse qué pueden hacer las administraciones para paliar la situación, o, al menos, qué soluciones plantean a día de hoy. A nivel de ayudas, el Gobierno central incrementó, con el Plan Estatal de Vivienda, los subsidios del Bono Alquiler Joven hasta los 300 euros mensuales, pero únicamente por dos años y para menores de 35 años, mientras que las generales se sitúan en 250 euros, siempre que se encuentre la unidad familiar dentro de los requisitos de ingresos del Iprem. En el caso de la Xunta, las opciones son similares, con un Bono Xoven del 250 euros y otro de Alquiler Social, más variable. Además, la administración autonómica cuenta con el programa ‘Emancípate’, que supone un subsidio adicional aunque limitado de hasta 3.000 euros para los gastos iniciales del primer alquiler.

Sin embargo, al margen de estas cuantías, lo cierto es que, hasta hace relativamente poco, apenas se han visto avances en otras áreas. Así, ambos ejecutivos parecen apostar por la rehabilitación y la construcción de vivienda nueva para alquiler social. La Xunta, a este respecto, es la más aventajada, impulsando el desarrollo de 350 apartamentos en el polígono residencial de O Bertón. La urbanización de dicho barrio comenzó a gestarse durante la primera década de los años 2000 y, en un principio, se planeaba la creación de 1.300 pisos a través del Plan Sectorial, pero la crisis económica frustró estos proyectos.

De este modo, no fue hasta 2024 que se volvió a impulsar la construcción de obra pública en estas parcelas, propiedad del IGVS, estando los dos primeros inmuebles en desarrollo –ambos en la avenida As Constituintes– próximos a ser finalizados, con los hogares ya sorteados. A estos se suman las rehabilitaciones en Ferrol Vello dentro del Plan Rexurbe, también anunciadas hace casi una década pero que no comenzaron a dar sus frutos hasta el presente 2026.

En cuanto al Estado, la situación está más ‘en el aire’. Por un lado, durante los últimos dos años el Ministerio de Defensa, a través del Invied, ha comenzado a subastar muchos inmuebles a precios relativamente asequibles en varios puntos de la ciudad, pero se trata de procesos todavía excepcionales. Asimismo, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, insistió el pasado mes de octubre que el gran proyecto urbanístico en esta área del Gobierno central, las 400 viviendas públicas del Sánchez Aguilera, seguía adelante, si bien por el momento solo se han concretado 20 en el antiguo Cuartel de Marinería.