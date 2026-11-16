Primera promoción, en este cuatrimestre en Hungría, con el coordinador del máster en la UDC, Pablo Rodríguez-Vellando Cedida

La segunda convocatoria del máster Erasmus Mundus Resco, con el objetivo de formar profesionales del diseño de infraestructuras sostenibles, ya es una realidad. Este mismo lunes 16 se abrió el plazo de inscripción para este programa internacional que ofrece un total de 35 plazas para el curso 2027/28 y 17 becas destinadas a cubrir los gastos de la matrícula, movilidad y manutención. El alumnado de la primera promoción, que en este momento está cursando el primer cuatrimestre en la Budapest University of Technology and Economics –BME–, en Hungría, también pasará por la Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol –EPEF–.

Esta formación internacional, ‘Renewable Energy and Sustainable Construction’ –Resco–, de dos cursos de duración (120 ECTS), contempla un plan de movilidad que llevará al estudiantado a cursar el primer cuatrimestre en Hungría, el segundo en España y Portugal y el tercero en Francia, mientras que el cuarto se dedicará a prácticas curriculares y al Trabajo de Fin de Máster. Durante la etapa en la Universidade da Coruña –UDC–, el alumnado se acercará a la construcción sostenible y a la eficiencia energética de la mano de profesorado de la EPEF, situada en el Campus Industrial de Ferrol, y en la Escola Técnica Superior de Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos, esta última situada en el área coruñesa.

Participación

Las personas interesadas en apuntarse pueden formalizar su solicitud a través del portal web resco-master.eu, que gestiona la universidad húngara. Para acceder al trámite, se requiere la posesión de un título de grado o licenciatura en ingenierías civil o mecánica, arquitectura o disciplinas afines, además de poder acreditar un nivel B2 de inglés.

Este máster Erasmus Mundus, financiado por la Comisión Europea, está impulsado por un consorcio universitario que integran, además de la BME (Hungría) y la UDC (España), la Universidade do Minho (Portugal), INSA Rouen Normandie y la Université Le Havre Normandie (Francia). Por otro lado, el programa cuenta con el apoyo de empresas y entidades tanto de ámbito estatal como internacional, como por ejemplo las firmas Saint-Gobain Isover, Iberdrola, Tubacer, Alcoa, Instituto Tecnolóxico de Galicia, Casais, Greenlab, DST Group, Skyborn Renewables y Cerema.