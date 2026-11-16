Exposicion en el Hospital Naval Juan Rey-Cabarcos

El Hospital Naval acogió este lunes la inauguración de la muestra fotográfica, organizada por la Federación Galega de Esclerose Múltiple –Fegadem– en colaboración con el Área Sanitaria de Ferrol, para dar visibilidad a esta enfermedad.

La muestra se presenta bajo el título ‘Máis aló do visible’ y las imágenes son de personas implicadas en la enfermedad que de manera voluntaria se dejaron retratar con el objetivo de transformar narrativas y prejuicios frente a esta enfermedad.

En el acto inaugural, además de representantes de la asociación, participaron el director de Atención Hospitalaria del área, Daniel Núñez; la subdirectora de Humanización, Calidade e Atención á Cidadanía, Estrella López-Pardo; la supervisora de Atención ao Paciente e Humanización, Laura Almeida; y profesionales facultativos y de Enfermería de la consulta monográfica, en nombre de todos los integrantes de la consulta.

Así, como indican desde Fegadem, “a imaxe que a sociedade ten das persoas con Esclerose Múltiple ou con discapacidade adoita relacionarse coa pena, a protección excesiva ou a infantilización, fomentando a dependencia e o asistencialismo en troques de buscar a autonomía”. Esta perspectiva apuntan que perpetúa los prejuicios que existen sobre las personas con discapacidad. Por esto consideran que es esencial “traballar na visibilidade e sensibilización para lograr unha sociedade máis inclusiva”.

Proyecto

‘Máis aló do visible’ busca contribuir a la transformación de estas narrativas y perjuicios, y hacerlo a través del enfoque en las historias y en las emociones de las personas con esta enfermedad, promoviendo el autoconocimiento, la inclusión y la importancia de la salud mental.

Así las cosas, la exposición, que se puede ver en el primer piso del Hospital Naval del CHUF, pretende fomentar “a empatía e a comprensión, reducindo os estigmas asociados e axudando a construír unha sociedade galega máis inclusiva e informada”.

El proyecto se llevó a cabo en tres fases: la captación de personas, la elaboración de imágenes y la exposición. Así, se da visibilidad a la Esclerosis Múltiple y empodera a las personas que conviven con ella, fomentando la autoaceptación y el diálogo sobre las emociones, y convirtiendo el arte fotográfico en una herramienta de transformación personal y social.

Con esta iniciativa, explican desde la organización, “botáronse abaixo barreiras invisibles e estigmas asociados a ela. Isto beneficia a estas persoas, pero tamén conciencia ó público sobre a complexidade desta condición e a importancia da saúde mental no seu tratamento”.

Enfermedad

La Esclerosis Múltiple es una enfermedad desmielinizante, inflamatoria y degenerativa, del sistema nervioso central, de causa desconocida, con una edad media al diagnóstico de 32 años, aunque en las últimas décadas están incrementando los casos que debutan por encima de los 50 años, siendo la causa más frecuente de discapacidad no traumática en personas jóvenes.

Se trata de una enfermedad en la que se produce una inflamación en el sistema nervioso central y puede cursar tanto con síntomas en una primera fase inflamatoria o bien de manera progresiva. La sintomatología es muy variable dependiendo de que parte del sistema nervioso central esté afectado, y los síntomas más frecuentes suenen ser visuales, motores, o sensitivos, como pérdida de visión o de sensibilidad, o trastornos de deambulación.

Existen tres tipos de pacientes con Esclerosis Múltiple, los que comienzan con brotes hasta derivar en una fase degenerativa (Esclerosis Múltiple remitente recurrente); aquellos en los que ya se produce en paralelo una fase degenerativa con brotes (forma clínica secundaria progresiva); o en los que la fase inflamatoria no se manifiesta (primaria progresiva). Galicia es una de las comunidades autónomas con mayor prevalencia de la enfermedad.

El área Sanitaria de Ferrol cuenta con una consulta monográfica para la Esclerosis Múltiple. Una vez que se diagnostica se les hace un seguimiento en Neurología, y se le facilita al paciente un canal directo de contacto para poder abordar cuestiones urgentes. En esta consulta monográfica sobre esclerosis múltiple se está haciendo actualmente un seguimiento a unos 420 pacientes. Se diagnostican una media de 10 nuevos casos al año.