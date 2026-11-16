Rey promete subidas salariales para el personal de las Fuerzas Armadas
Asegura que Ferrol es “unha cidade castigada” por la falta de colaboración del Gobierno central
El candidato al Senado por el Partido Popular, José Manuel Rey Varela, prometió este lunes en el transcurso del Comité Ejecutivo Local que, si gobierna Núñez Feijóo, se pondrá en marcha un plan plurianual de inversiones en defensa “para cumprir os compromisos internacionais e dotar de estabilidade os investimentos necesarios” para el sector, incluyendo medidas “dirixidas a mellorar as condicións profesionais, laborais e retributivas dos homes e mulleres que integran as Forzas Armadas”.
Así, pues, aseguró que se considerará a los militares “profesionais dunha actividade de risco”, asumiendo así “unha reivindicación histórica do colectivo, que busca recoñecer as especiais condicións de perigosidade, penosidade e dispoñibilidade que caracterizan o servizo militar”.
Además, Rey Varela subraya que, si llega a la Moncloa, Núñez Feijóo revisará la normativa en materia de personal “para construír unha carreira militar para oficiais, suboficiais e tropa e mariñeiría baseada no mérito e a capacidade”. “Melloraranse as retribucións”, dijo, “e incrementaranse os efectivos, ademais de apostarse por unha formación máis completa e especializada”, concretó.
Esos “oito anos de agravios” contaron, dijo el candidato, “coa complicidade do BNG”
El aspirante a senador afirmó que “se gaña Feijóo, gaña España, gaña Galicia e gaña Ferrol”, a diferencia, apuntó, de lo que a su juicio ocurrió estos últimos ocho años “de agravios”. Así, aseveró que el Gobierno de Pedro Sánchez “non deixou de recortar en investimentos. Somos unha cidade castigada pola falta de colaboración, investimento e apoio institucional”, situación en la que el PSOE contó, según manifestó, “coa complicidade do BNG, que actuou como socio e colaborador do Executivo central durante estes anos, vendendo Galicia e Ferrol a cambio de nada”.
En ese sentido, Rey Varela reivindicó la “importancia de reforzar o papel estratéxico da cidade” y sostuvo que la política de defensa “debe ser unha verdadeira política de Estado”.