Reaprto propaganda Psoe Recimil Juan Rey-Cabarcos

El candidato nº 2 del PSOE al Congreso por la provincia de A Coruña, Julián Reina, aseguró este lunes, durante un reparto de propaganda en el mercado de Recimil, que las prioridades de su formación política para la próxima legislatura son la revalorización de las pensiones, la subida del Salario Mínimo Interprofesional y “blindar o acceso á vivenda”.

Reina invitó a los diferentes candidatos a “centrar o debate en medidas concretas que afectan á vida da cidadanía” frente a las “descualificacións e os ataques políticos que están a marcar parte da campaña”.

Así, el concejal del grupo municipal socialista hizo hincapié en este caso en “reforzar a atención sanitaria e facilitar o acceso da cidadanía a prestacións complementarias de saúde”. Reconoció que “aínda existen cuestións pendentes no sistema sanitario” y, por ello, defendió la necesidad de “continuar ampliando a cobertura e as prestacións para dar resposta ás necesidades da poboación”.

“Non temos nada que ocultar”, añadió el número 2 de la lista del PSOE en la provincia, “temos moito que ofrecer”, dijo antes de recordar que “no noso programa electoral pódese consultar, medida a medida, o que pretendemos facer durante os próximos catro anos”.