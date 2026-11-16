Algunas zonas del vial están muy deterioradas D. Alexandre

La empresa Proyestegal será la encargada de acometer los trabajos de aglomerado de la carretera de Catabois en el tramo que va desde la rotonda de la FE-13 –hospital– hasta el punto kilométrico 1+030 de la AC-116. Son 1.200 metros de firme que se renovará por 545.000 euros en un plazo de cuatro meses. Además de la reparación del firme se procederá a la renovación de toda la señalización horizontal y vertical.

No fue el único acuerdo de la reunión semanal del ejecutivo ferrolano, que también dio luz verde a las mejoras en la pista polideportiva de Serantes. Será con los 135.000 euros del POS + 2016 de la Diputación. Entre los trabajos que se sacan a contratación están el retranqueo del murete tras la pista de baloncesto y se instalará una barandilla de seguridad –como en el parque infantil– y se harán nuevas aceras perimetrales. También se pintarán las líneas y se colocará un nuevo pavimento, además de instalarse nueva iluminación.

Por último, la Xunta de Goberno aprobó las obras de mejora del estado del firme de la calle Españoleto con una partida de 178.000 euros, que se licitarán estos días. Se actuará en varias zonas, incluido el hundimiento que existe entre los puntos kilométricos 0+381 y 0+410. Las obras, que se completarán con el pintado de las marcas viarias, una nueva señalización vertical y el cambio de la marquesina, tienen un plazo de ejecución de cuatro meses.