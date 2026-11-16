Manuel Gago, Antón Baamonde e Lourenzo Fernández encóntranse este xoves no Ateneo Ferrolán
Tres autores dan a coñecer os libros publicados neste 2026, conectados por dar pé a falar da Galicia moderna
O Ateneo Ferrolán acollerá este xoves 19, ás 19.30 horas, un encontro entre tres autores de renome, arredor da historia, da cultura e a identidade galega, baseándose nas súas últimas publicacións literarias. Nesta cita serán protagonistas Manuel Gago, Antón Baamonde e Lourenzo Fernández Prieto, así como os seus respectivos títulos, todos editados este mesmo 2026, ‘Ata que os mares sequen. Unha Escocia en clave galega’ –Edicións Morgante–, ‘Agora non é antes. Ideas para unha revolución tranquila’ –Editorial Galaxia– e ‘A Galicia moderna (1880-1939)’ –Xerais–.
Con entrada libre, esta xuntanza singular proporciona ao público xeral unha oportunidade de achegarse a tres perspectivas distintas sobre a contemporaneidade galega, de escoitar e de conversar, recuperando memorias do pasado e mirando cara o futuro.
Manuel Gago, doutor en Ciencias da Información pola Universidade de Santiago de Compostela –USC–, na que é profesor, amais de director da plataforma de divulgación do Consello da Cultura Galega (culturagalega.gal), no seu libro reivindica o Atlántico como territorio compartido, cun contido que se afasta dos mitos románticos do século XIX. Para isto, toma como referencia a Escocia, entendendo que o seu coñecemento pode contribuír a mellorar o que se ten de Galicia, de xeito que elementos como a paisaxe ou a música serven para constatar unha unidade entre pobos distintos.
O filósofo, ensaísta e articulista Antón Baamonde presenta unha obra cunha marcada ollada de futuro, entendendo que Galicia está a piques de entrar nunha etapa clave do seu devir, despois dunhas últimas décadas de transformacións sociais e económicas. Así, pon sobre a mesa distintas cuestións, como a posibilidade de levar a termo unha “revolución tranquila” e incluso pregúntase se Galicia podería adoptar un papel “que axude a construír unha España policéntrica e un pacto federal, integrada na UE”.
Para rematar, pola súa parte, Lourenzo Fernández Prieto, catedrático de Historia Contemporánea da USC, director científico do Centro de Investigación Interuniversitario das Paisaxes Atlánticas Culturais –Cispac– e presidente da Sociedad de Estudios de Historia Agraria –SEHA–, desmonta o mito do atraso, retratando no seu libro unha Galicia, como xa revela o título, moderna, cunha sociedade activa e unha economía innovadora.
Estudando un período de preto de 60 anos que comezaría no 1880, o autor fala de importantes transformacións que se desenvolveron tanto no ámbito rural coma urbano, un tempo de progreso que se vería truncado pola ditadura.