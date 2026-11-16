Las obras en el centro cívico de Caranza permiten normalizar su actividad y recuperar la biblioteca

La intervención comenzó en febrero y se completará con la apertura de la biblioteca Daniel Alexandre

Después de años de problemas, humedades, inundaciones, filtraciones y una falta crónica de mantenimiento, el centro cívico de Caranza inicia una nueva etapa, tras una inversión de cerca de 600.000 euros que permite recuperar la totalidad de los espacios y servicios del inmueble.

La presidenta de la Asociación de Vecinos del barrio, Pilar Rodríguez Venancio, expresaba este viernes su alegría por la conclusión del grueso de los trabajos que comenzaron en febrero, con una demora de varias semanas debido a las intensas lluvias del invierno pasado, pero que aún tendrán que completarse en las próximas semanas, con algunos detalles, ya menores, que quedan pendientes.

“Ten en cuenta”, señala, “que llevábamos desde 2013 o 2014 con veinte cubos de agua repartidos por diferentes estancias del edificio debido a las goteras, así que podemos imaginarnos lo que ha costado que se arregle, a pesar de que hubo desde entonces un par de intervenciones pequeñas que no sirvieron para solventar los problemas grandes”, dice, antes de recordar que el proyecto que se culmina ahora fue elaborado durante el mandato anterior. “Se fueron descubriendo problemas más graves y el dinero no llegaba para resolverlos todos”, apunta, “sobre todo los relacionados con el agua”, además de ampliarse a la totalidad del centro, y no solo a una parte, el pintado.

El edil Javier Díaz Mosquera y la presidenta, Mapi Rodríguez Venancio Daniel Alexandre

La actuación afectó a toda la envolvente, no solamente a la cubierta, que se cambió en su totalidad, sino también a los muros exteriores. Fue necesario abrir una zanja en gran parte del perímetro para evitar los apozamientos y también solventar el problema de entrada de agua que se producía en los vestuarios-camerinos cuando la arqueta se obturaba o se llenaba y el agua emanaba hacia arriba. “La limpiadora tenía que ponerse unas botas de agua para poder bajar allí”, recalca Rodríguez Venancio.

La intervención ha incluido la instalación de dos bombas de achique que, unidas al arreglo del exterior y a la construcción de una acera que aísla los muros del terreno, deberían ser suficientes para solventar el problema, aunque la representante vecinal es más prudente. “Hay que esperar a que llueva para saber si realmente se ha podido resolver”, añade.

Desde 2019

“Es el centro neurálgico del barrio, el contenedor cultural”, expone Rodríguez Venancio para dimensionar la importancia del inmueble en el que conviven diferentes usos, no solamente los culturales, sino también, por ejemplo, una unidad municipal de Servizos Sociais. “Con las filtraciones llevábamos diez años sin poder hacer una exposición en el vestíbulo, más allá de alguna puntual, porque no podíamos asegurar que las obras expuestas, aunque estuviesen aseguradas, no sufriesen daños”.

La cubierta ha sido uno de los retos de la intervención Daniel Alexandre

Esta oferta se ampliará en breve con la reapertura de la biblioteca, un servicio que tuvo que dejar de prestarse en 2019 cuando parte del techo se vino abajo, también a consecuencia de la entrada de agua. Con las obras, el local se ha adecuado y en los próximos días llegará el mobiliario necesario y también los libros para poder reabrirla cuanto antes.

“La intención es poder hacerlo antes de Navidad, pero no sabremos si dará tiempo, pues vamos muy justos”, dice Pilar Rodríguez, que recuerda que muchos volúmenes se perdieron durante los incidentes que obligaron a su cierre. Se salvaron alrededor de 1.000 ejemplares que se trasladaron a la Biblioteca Central. “Lo importante es poder reabrirla”, concluye.