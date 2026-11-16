La Xunta aprueba la integración del centro Torrente Ballester en la red museística de Galicia
El Museo de Ferrol tendrá unos fondos de más de un millar de obras de pintura, dibujo y grabado
El Torrente Ballester ya es el Museo de Ferrol. El Consello de Goberno de la Xunta aprobó este lunes la creación de este centro y su integración en la red autonómica, que suma ya 102 espacios de este tipo.
Con esta iniciativa, que requiere de unas obras de adecuación que están en marcha, el Concello busca “dar a coñecer a realidade histórica da cidade a través das súas representacións artísticas", un conjunto integrado por más de un millar de obras entre las que figuran originales de referentes como Jenaro Pérez Villaamil, Felipe Bello Piñeiro, Tomás Barros o González Collado, entre muchos otros.
El ejecutivo autonómico ha valorado para proceder a este reconocimiento la fuerte “identidade cultural da cidade que parte dunha narrativa orixinal pola forte vinculación da urbe co mar e a paisaxe, a industria naval, a herdanza militar e a arte, vinculación que caracteriza en moitos casos a inspiración das pezas”.
La nueva función del antiguo Hospital de Caridad se activará en cuanto finalicen las obras de adecuación, adjudicadas por más de medio millón de euros, con una aportación de la Xunta –el 50%– y que, entre otros aspectos, buscan poner fin a las humedades y filtraciones y dotar al conjunto de las condiciones mínimas requeridas para su conversión en museo.
Así, se reparará la cubierta del edificio y se sustituirá íntegramente la del patio, con una cubrición acristalada y estructura de madera, además de pintarse las fachadas y urbanizarse el exterior en la cara noroeste, habilitando un pequeño aparcamiento.
Además de los usos puramente museísticos, el Torrente Ballester también conservará otros de carácter cultural, como visitas guiadas, ciclos de conferencias o talleres infantiles, así como un espacio para artistas y creadores locales.
En lo que respecta a la accesibilidad, se incorporan “experiencias multisensoriais e roteiros axustables” con persona capacitado para asistencia directa y visitas guiadas.
La Xunta explica que con la creación de un museo permanente, Ferrol “non só salda unha débeda histórica cos seus creadores locais, senón que diversifica a súa oferta turística e cultural, consolidándose como un foco de atracción artística contemporánea”.