La Diputación acepta cofinanciar el arreglo de la tubería de As Pías, pero pide ver el proyecto

La tubería lleva el agua a Fene, Mugardos y Ares D. Alexandre

La Diputación de A Coruña ha transmitido este lunes su disposición a colaborar en el arreglo de la tubería de As Pías, una infraestructura que abastece de agua a los municipios de Fene, Mugardos y Ares y cuyo deterioro viene provocando pérdidas ingentes de agua en los últimos años.

Esta es una de las conclusiones extraídas del encuentro que en la mañana de este lunes han mantenido en la sede del organismo provincial la diputada de Industria, Emprego, Política Demográfica y Medio Ambiente, Rosa Ana García, y el presidente de la Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol, José Manuel Rey Varela, junto con otros alcaldes de la zona, para abordar la participación económica en estas obras de reparación.

No obstante, esta cooperación tiene unas condiciones, según la Diputación. La primera es conocer cuál es el proyecto técnico "e o orzamento detallado da actuación" para poder estudiar y concretar "a posible achega". Además, desde el ente provincial se recuerda que la conducción es de titularidad del Concello de Ferrol y que está gestionada por Emafesa. Por otra parte, considera que Augas de Galicia, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, debe "asumir un papel principal na procura dunha solución a este problema de abastecemento".

Con todo, la Diputación se abre a realizar "unha achega económica razoable" para solventar la avería existente, pero incide en que esa "posible colaboración" estaría destinada a la reparación de la tubería y no a la financiación de un proyecto de renovación integral de la infraestructura. Por eso, el gobierno provincial cree que es "imprescindible" conocer previamente el alcance técnico de la intervención que se propone por parte de la Mancomunidade.

Por otro lado, desde la Diputación se incide en que "no caso de articularse unha colaboración económica", esta estaría dirigida a los municipios de menos de 20.000 habitantes, "por ser os que presentan maiores dificultades técnicas e financeiras para afrontar investimentos destas características".

Esta posición difiere de las conclusiones extraídas por la Mancomunidade, que ya habría hecho llegar este mismo lunes una propuesta de financiación "á que a Deputación se comprometeu a dar resposta nos vindeiros días". Una vez conocida, explican los municipios de la comarca de Ferrol, se le trasladará el proyecto de reparación "para poder acometer as melloras coa maior celeridade posible".

Sin cambios en las restricciones

Este contacto con la Diputación coincide con la decisión de la comisión técnica de la Mancomunidade de prolongar las medidas de ahorro en el consumo decididas hace una semana. Entonces se acordó prescindir de los baldeos, el riego de parques y jardines, el suministro de agua a las fuentes ornamentales o la prohibición de lavar vehículos salvo por parte de empresas autorizadas. Además, se optó por bajar la presión del agua desde las 22.00 hasta las 07.00 horas.