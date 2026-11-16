Galicia en Foco celebra en Caranza a entrega de premios e inauguración da súa exposición
Iñaki Abella e Sandra Alonso son os gañadores desta 35 edición
Os fotoxornalistas premiados na 35 edición do certame Galicia en Foco, Sandra Alonso e Iñaki Abella, recibirán os seus respectivos galadóns este venres 20, a partir das 19.30 horas, no centro cívico de Caranza. Este espazo acollerá dende ese momento a exposición deste ano, onde permanecerá dispoñible até o martes 1 de decembro.
O Club de Prensa de Ferrol, organizador do concurso, traslada que no acto participará o concelleiro de Cultura, José Antonio Ponte Far, e, por suposto, os gañadores da dotación de 750 euros cada un e figura de Sargadelos: Sandra Alonso, que recibirá o premio Foto do Ano, e Iñaki Abella, Serie do Ano.
No primeiro caso, a fotoxornalista obtén o galardón pola fotografía ‘Tren de Borrascas’, publicada en La Voz de Galicia o 27 de xaneiro do 2025, segundo o xurado, “por capturar unha instantánea que pola súa orixinalidade e sinxeleza podería ilustrar o día a día dos galegos nos duros invernos da nosa terra”.
Por outra parte, o premio ‘Serie do Ano’ entrégase á colección titulada ‘Volver’, publicada no Faro de Vigo o 19 de maio do pasado 2025 e valorada polo xurado “por representar unha nova oportunidade económica vinculada ao mar, reflectida nunha serie de imaxes que exemplifican o labor diario do fotoxornalismo local e a súa capacidade para ilustrar en apenas un feixe de imaxes a forma de vida dos seus veciños”.