Desbordante estrea do filme ‘A avoa e o amor’ no Duplex Cinema de Ferrol coa visita de Raul Veiga
O pase único desta produción en galego e portugués tivo unha resposta masiva na cidade
O realizador cinematográfico e guionista do filme ‘A avoa e o amor’, Raul Veiga, visitou este mesmo luns 16 o Duplex Cinema para presentar este filme rodado entre Galicia e o norte de Portugal, que se distingue polo emprego das dúas linguas propias destes territorios na súa versión orixinal. Fíxoo nunha sala completamente ateigada de toda a xente que non quixo perder esta oportunidade de ver unha película que non ten previsión de entrar nas carteleiras dos espazos máis comerciais, que veu da man do creador da que foi a única longametraxe rodada en galego e con elenco galego nos papeis protagonistas durante a década de 1990, ‘A metade da vida’.
Esta foi a terceira vez que se puido ver en público a produción, xa que, despois de terse exhibido por primeira vez no Ourense Film Festival no pasado mes de setembro, soamente se proxectou en aberto na Coruña e en Vigo, antes deste pase único en Ferrol.
En todos estes casos optouse por un formato semellante ao que se desenvolveu no Duplex, que xa habitualmente reserva un espazo de encontro entre membros dos equipos creativos e espectadores, “un modelo como o dos bolos no teatro”, segundo expresou o director, que naceu como alternativa para facer chegar a obra á xente, tendo en conta que “precisas uns orzamentos tan fortes para promoción case como os que tes para produción”.
Raul Veiga é o pseudónimo do escritor, crítico literario e profesor de lingua galega Manuel Castelao Mexuto, gañador do Premio Carvalho Calero por un ensaio que xa vai pola segunda edición.