Un pase único da produción galego-portuguesa ‘A avoa e o amor’ estrea o filme en Ferrol: "xa me gustaría que Carvalho Calero puidese velo"
Raul Veiga é o pseudónimo de Manuel Castelao Mexuto, director e guionista dun filme bilingüe que presentará persoalmente no Duplex Cinema, o luns 16
Despois de exhibirse por primeira vez este outono no Ourense Film Festival, ‘A avoa e o amor’ ou ‘A avó e o amor’ (con versións en español, francés e inglés, amais da orixinal, en galego e portugués) proxectarase por terceira vez en público o luns 16 no Duplex Cinema, un pase único que contará coa presentación do seu realizador e guionista, Raul Veiga. Detrás deste pseudónimo atópase o filólogo e crítico literario Manuel Castelao Mexuto, gañador do premio Carvalho Calero na edición do seu centenario, que por outro lado foi alumno do ilustre ferrolán ao que se lembra con este premio, tamén moi presente no filme, a pesar de que este é un deses elementos engadidos nunha “narrativa atractiva, que emocione ao espectador”.
Este é o obxectivo e a técnica que emprega Veiga para trasladar á pantalla grande “o amor que teño pola lingua, que é aínda superior ao que teño polo cinema”, entre outras vivencias persoais como a que deu orixe a toda a historia, que foi “ver a miña esposa tornarse avoa, o vínculo que establecía cos netiños...”, lembra o director, que entende que “a creación é sempre máis rica se descansa na vida”.
“Xa me gustaría que Carvalho Calero puidese ver este filme”, expresa o que ademais foi responsábel da edición dunha recompilación da súa poesía, teatro e narrativa. O profesor ferrolán, co que mantivo relación alén as aulas, está vencellado coa película “non só porque a mensaxe del sobre o que era o futuro da lingua está totalmente presente”, senón tamén por telo citado textualmente nunha secuencia e máis pola adaptación que fixo o director mesmo, dun poema que pon letra a “unha belísima canción” de peche, nos créditos finais, composta polo encargado de toda a música, Paulo Pires, e coa voz de Patrícia Teixeira.
Da mesma maneira que está Carvalho, tamén aparece “Anxo Rei Ballesteros a través da súa novela ‘Loaira’. Son elementos que están aí aínda que o filme non é para nada unha cousa pesada, nin intelectual, nin que vaia aborrecer a xente... porque para min, primeiro teño que entreter, e despois o demais”, manifesta Raul Veiga.
O bilingüismo de ‘A avoa e o amor’, rodada entre as terras de Ponte de Lima e Vigo, preséntase dun xeito completamente orgánico, en función das personaxes e as súas orixes. “Mais non che é o portugués padrón de Lisboa, que a min, por outra parte, non me gusta nada, é un portugués do norte porque o filme está centrado na comunidade que foi antigamente a Gallaecia: Galiza e o norte de Portugal, que son moi similares”, explica. Así, “aínda que vai subtitulado para a comodidade do espectador, é tan próximo do galego que se entende perfectamente”.
Financiamento
Raul Veiga, que xa se consideraba “tradicionalmente un outsider”, nas súas palabras, destaca que a produción “non tivo financiamento institucional ou das televisións nin na Galiza nin en Portugal”, sinalando que este último “é un país máis centralista que España, bastante máis”, no que non ten a importante traxectoria que si desenvolveu na súa terra. O creador entende que a indiferenza da TVG á súa proposta ou o feito de que non cumpra os requisitos da Agadic, debido á mistura nas procedencias do equipo, foron resultado da dupla nacionalidade.
“As coproducións galego-portuguesas deberían estar contempladas dos dous lados da fronteira”, apunta. “Debía haber un caso especial onde interesa potenciar esa comunidade, como por outra parte a nosa lexislación actualmente en vigor indica”, reivindica o director.