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Ferrol

Todas las candidaturas en liza trasladaron la batalla por los indecisos a la feria de Ferrol

PP, PSOE, BNG, Frente Amplio y Vox acudieron al mercadillo a repartir sus programas

Redacción Ferrol
15/11/2026 22:02
feria de Ferrol PSOE Julián Reina & friends
Julián Reina, número dos al Congreso, entregando material de campaña
Jorge Meis
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La feria mensual de Ferrol, desde hace un año en la avenida de Esteiro, fue el escenario electoral del domingo, con los candidatos y representantes de todos los partidos tratando de convencer a los indecisos con sus propuestas. 

La jornada dejó alguna imagen curiosa, como el intercambio de propaganda de la comitiva del PSOE encabezada por Julián Reina –número 2 por la provincia de A Coruña– y la del PP, liderada por el aspirante a senador y alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, y la delegada territorial de la Xunta, Martina Aneiros, que es además la coordinadora de la campaña en Ferrolterra. 

feria de Ferrol (avenida de Esteiro) es campo electoral: a las 12.00 sale Rey Varela de la plaza do Himno Galego para hacer reparto
Rey Varela fue otro de los protagonistas del reparto de este domingo
Jorge Meis

Aunque hubo algún chaparrón breve, finalmente se dieron las condiciones meteorológicas para que los partidos pudiesen realizar un reparto en el que también participaron los candidatos del BNG y de la coalición del Frente Amplio, así como los de Vox, que, sin embargo, decidieron no pasear y optaron por instalar una carpa en la calle Españoleto, donde se registró algún intercambio de palabras malsonantes con varios viandantes, pero no pasó de ahí. 

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