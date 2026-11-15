Soraya Casal y Magdalena Suárez, premios de pintura y fotografía

La exposición por el 50 aniversario se exhibe en las paredes del hospital Cedida

Soraya Casal, con ‘Xanelas’, en la categoría de pintura, y Magdalena Suárez, en la de fotografía, con la imagen ‘Construíndo futuros’, son las ganadoras del concurso anual que organiza el Área Sanitaria de Ferrol en colaboración con la Subdirección de Humanización, Calidade e Atención á Cidadanía y con la asociación deportiva y cultural de la demarcación.

Un total de 15 trabajos concurrieron a este certamen que, por primera vez, no era libre, al coincidir con una efeméride como la del 50º aniversario de la construcción del hospital Arquitecto Marcide. En este caso, además de las obras ganadoras, que se presentaron bajo el sistema de plica y que tenían que ser inéditas, se distinguió a dos finalistas, recayendo este reconocimiento en Catalina Martín, con la obra ‘Cincuenta anos dando vida’, y en Juan Manuel Ocampo, con la fotografía ‘Na xanela, paciente’.

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El concurso estaba abierto a todas las personas trabajadoras o extrabajadoras del Área Sanitaria, tanto en el CHUF como en los centros de salud y en los PAC. Toda ellas pueden verse ya en el pasillo principal del Marcide hacia hospitalización. La exposición es una de las actividades impulsadas con motivo del Día Mundial de las Biblioteca, que se celebra a finales de octubre.