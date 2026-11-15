O Magosto na cidade volve apuntar ao alto: o barrio de Canido, núcleo das tradicións
As celebracións que marcan os ciclos da vida mantéñense na cidade grazas á iniciativa das asociacións locais
Despois de despedir outubro co Día de Mortos e Samaín, o centro cívico de Canido volveu converterse este mesmo domingo 15 en núcleo para as festividades tradicionais galegas na cidade. Un ano máis, o Magosto neste espazo foi organizado conxuntamente por Artábria, Muíño do Vento e a Asociación Veciñal, coa colaboración do Concello de Ferrol.
O encontro ocupou boa parte da xornada e a xente, nalgúns casos con nenos e nenas aos que se quixo inculcar a festa popular, foise achegando dende entrado o mediodía, atraída co recendo dos chourizos e os liscos.
Estes ingredientes, que xa viñan sendo habituais neste Magosto en Canido, volveron combinarse coa actuación dun grupo de música tradicional de Ferrolterra. Se na pasada convocatoria foi Encrucillada, desta volta a sesión vermú correu a cargo da formación Vai Rañala Meu!, nacida no seo da asociación cultural homónima de Sedes, en Narón.
Non obstante, a música non rematou aí, xa que entre o público tamén se atopaban persoas con instrumentos que responderon a chamada da foliada. Así mesmo, houbo outros asistentes que optaron por chegar directamente pola tarde para aproveitar o imprescindible en calquera Magosto: a degustación das castañas.
Muíño do Vento
No centro cívico tamén se instalou un posto con camisetas de Muíño do Vento e libros editados pola asociación, con títulos como poden ser ‘Na Punta do Martelo’, de Guillermo Castro Peccis; ‘Lembranzas desde o silencio’, de Enrique Barrera Beitia; ‘A Revolução dos cravos pretos’, de Xoán Francisco López Pérez e Rafael Aguirrebengoa Esnaola; ‘Nos páramos da Lúa’, de Antón Cortizas, ou a revista propia ‘Os cadernos do Muíño’.