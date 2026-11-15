La ría de Ferrol se rinde a su zamburiña y apuesta por la gestión sostenible

El showcooking con diferentes elaboraciones dirigido por la cocinera Beatriz Sotelo fue un éxito y reunió no solo a representantes del sector, sino también de la hostelería y vecinos Jorge Meis

El proyecto Zamfer, una iniciativa financiada por Redemar, la Xunta y la Unión Europea, que desarrolla el Instituto de Investigacións Mariñas del Centro Superior de Investigaciones Científicas –CSIC– para profundizar en el conocimiento de la zamburiña de la ría de Ferrol, se extenderá hasta 2029, varios meses más de lo previsto inicialmente, para poder ofrecer unos resultados más completos y ante la evidencia de que algunas de las medidas que se han adoptado hasta el momento están dando sus frutos. O, al menos, arrojan datos interesantes.

Así lo anunció este sábado Sara Pérez, una de las científicas del grupo que está llevando a cabo este estudio –el primero de estas características que se realiza en la ría de Ferrol con esta especie y uno de los pocos que se han acometido hasta ahora en toda Galicia–, en la jornada que se celebró en la sala Curuxeiras para dar a conocer la iniciativa y, al mismo tiempo, exaltar –de la mano de la chef Beatriz Sotelo– las posibilidades culinarias de un molusco que tiene en aguas ferrolanas el banco natural más importante de la comunidad autónoma.

“Solicitamos unha prórroga por varios motivos”, explicó Pérez, “o máis importante é polo que estamos vendo cos colectores que repartimos por diferentes puntos da ría que nos están indicando que hai posibilidades de captación”. Es decir, hay reclutamiento y, por lo tanto, un punto de partida importante para seguir trabajando para “conseguir que as zamburiñas medren meténdoas en cestos no mar”. Y está sucediendo.

Sara Pérez, científica del Instituto de Investigacións Mariñas Jorge Meis

Según los datos que se facilitaron ayer a las decenas de personas que se dieron cita en la Sala Curuxeiras de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, los ejemplares que en junio tenían un tamaño de entre 0,8 y 3,6 milímetros estaban en agosto entre 2,2 y 13,6. Cabe recordar, en ese sentido, que la talla mínima comercial está en 40 milímetros, si bien el sector en la ría de Ferrol decidió en las últimas campañas extractivas, a la vista de la crisis que se hizo patente entre 2023 y 2024 y que continúa desde entonces, subirla a 45 para contribuir a la sostenibilidad del recurso.

Otro paso atrás del sector marisquero en la ría de Ferrol Más información

“O ciclo biolóxico da zamburiña son mínimo 18 meses ata que conseguimos que teñan un tamaño para poder voltar ao banco natural”, afirma Sara Pérez, que insiste en que las primeras evidencias apuntan a que “parece que a poboación está a recuperarse”, si bien solamente hasta un límite, que es precisamente el que marca su aptitud para la extracción comercial. Es decir, crece, pero deja de hacerlo cuando está a punto de alcanzar el tamaño mínimo para su recolección y venta.

Picos de desove

“Queremos profundizar neste aspecto”, subraya Sara Pérez, “e esa é unha das razóns polas que solicitamos a prórroga do proxecto, para ter un pouco máis de marxe”. Por el momento se trata de datos preliminares que requieren una perspectiva más amplia. No había, hasta ahora, ningún estudio parecido sobre esta especie en la ría de Ferrol, aunque sí algún trabajo en Galicia.

Es de hace más de una década y en él se establecían dos “picos reproductivos” o de desove: en mayo, sobre todo, pero también en verano, una tesis que parece confirmarse actualmente. Ahora, no obstante, llega el momento crítico, el invierno, unas condiciones que determinarán si esa captación que se está haciendo puede tener continuidad y sobrevivir, avanzando así en su ciclo vital, que, como se recordará, es de un año y medio.

Se llevaron a cabo varias elaboraciones Jorge Meis

En ese análisis, una de las variables que se están analizando tiene que ver con las condiciones de salinidad y la temperatura del hábitat en el que la zamburiña se desarrolla. “Estamos a estudar”, añade Sara Pérez, “se eses picos de desove se desprazan cando mudan estas condicións, pois iso pode darnos moita información e, por exemplo, incidir nas campañas extractivas, modificando os periodos de veda”. Para ello, se han instalado sensores en colaboración con los técnicos de la Estación de Bioloxía Mariña de A Graña.

La cofradía de Ferrol se agarra al percebe y a la zamburiña para sobrevivir a la crisis del marisqueo Más información

Otro de los aspectos que se han analizado tiene que ver con el sustrato, con el tipo de superficie en el que la zamburiña se encuentra más cómoda y se desarrolla con más normalidad. Así, se ha determinado que, independientemente del tamaño del ejemplar, prefiere de concha de vieira y rocoso, más que de otro tipo, como arenoso.

Próximos pasos

Zamfer cuenta con la colaboración “imprescindible e inestimable”, señala la bióloga de CSIC, de la cofradías de la ría. De hecho, parte de la información empleada por el grupo de investigación tiene su origen en los pósitos, principalmente en lo que tiene que ver con los muestreos periódicos de stock comercial, el termómetro que durante años –sobre todo desde 2008, cuando se elaboró el primer plan de explotación de la especie– determinaba la cantidad y, junto con el criterio técnico de la Consellería do Mar, la idoneidad de extraer este bivalvo.

“Nos próximos meses centrarémonos nas mostraxes que estamos a facer mensualmente para o estudo do ciclo biolóxico”, asegura Sara Pérez, que hace hincapié en que disponer de ese seguimiento de la población en periodos más cortos –mes a mes– es relevante para el objetivo que se propone Zamfer.

“A información que temos dos anos anteriores son os controis de stock que fan unha vez ao ano as confrarías para poder abrir ou non a campaña extractiva”, recuerda la técnica del Instituto de Investigacións Mariñas, “logo, se hai un periodo de mortalidade entre ambas datas non temos referencias, polo que precisamos ter unha información máis continuada para saber se ocorre realmente, así como intentar comparalas coas problemática ambientais que puidera haber ou estudar as posibles causas deses episodios”.

Nace la marca ‘Zamburiña Cofradía de Barallobre’ para reforzar su identidad en el mercado Más información

El origen del estudio está, en realidad, en la gran caída que se produjo entre las campañas de 2023 y 2024. Tras superar los 24.500 kilos en este primer ejercicio, al año siguiente cayó por debajo de los 3.000. “Foi un descenso moi grande”, resalta la científica del IIM que, no obstante, pone en valor la actitud y la rápida reacción de los propios pósitos. “O importante é que as confrarías tomaron medidas. Foron as primeiras implicadas en restrinxir a extracción para contribuír á sostibilidade do recurso”, destaca.

El público que acudió a la jornada pudo degustar las creaciones Jorge Meis

En ese sentido, cabe recordar que, por ejemplo, en la última campaña, el sector no solo optó por rebajar a la mitad el cupo diario por embarcación y tripulante –diez kilos, por los veinte que permite el plan de explotación conjunto de las cofradías de Ferrol, Barallobre y Mugardos– e incrementar la talla mínima hasta los 45 milímetros –la normativa permite a partir de 40–.

Pero hubo más, precisa Pérez. “Este ano, o que se fixo a maiores foi deixar unha parte en veda, por iso é tan importante a análise do pasado mes de outubro, para ver como afectou esa extracción á especie e como está esa outra parte da ría na que se decidiu non faenar”, dice.