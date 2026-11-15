Galiza Nova presentó a la candidata Iria Nande con mesa informativa y un encuentro joven en Ferrol

Mesa informativa de Galiza Nova instalada este sábado en la plaza de Armas Cedida

Doble actividad de campaña electoral la que desarrollaron este sábado en Ferrol desde Galiza Nova, el colectivo joven del Bloque Nacionalista Galego, que desplegó una mesa informativa en la plaza de Armas desde las cuatro de la tarde y a las 19.00 horas se trasladó a la cafetería Al Toque, en la calle Real, para llevar a cabo un encuentro abierto con militancia y simpatizantes.

La número dos para el Senado por la provincia, la compostelana Iria Nande, estuvo presente para “dar a coñecer á cidadanía ferrolá o noso proxecto, pero tamén para saber que esperan de nós e que quere que fagamos no Congreso”, explicó, señalando a un buzón de sugerencias que instalaron para ir recibiendo esas peticiones.

En cuanto al balance de estos años con Néstor Rego en la Cámara Baja, defendió que “cun deputado fixemos máis que os 22 restantes que se presentan pola catro circunscricións galegas”, asegurando que “mira por Galiza e vai alí a facer o traballo que lle corresponde e a defender os intereses de quen o escolleu, non simplemente a darlle a un botón”.

Juventud comprometida

Con los ecos de las manifestaciones que tuvieron lugar el pasado miércoles con motivo de la huelga general, en las que se percibió un notable incremento de juventud movilizada, Iria Nande cree que había “unha marea de mocidade que está farta de vivir de crise en crise, perdendo dereitos, perdendo poder adquisitivo e vendo que non hai futuro neste país, onde están cobrando salarios de miseria e pagando os alugueiros completamente desproporcionados sen poder ter un proxecto de vida digno. Tendo que coller as maletas, en moitas ocasións, sen poder voltar. Entendo a fartura e esperamos que se reflicta nas urnas o vindeiro día 29”.

Desde Galiza Nova seguirán un recorrido durante estas dos semanas por todas las comarcas, las ciudades y los barrios de las cuatro provincias para dar a conocer un programa en el que destaca el “traballo digno”, la accesibilidad a la vivienda para la gente joven, la mejora en el transporte público o más recursos para la sanidad pública y la salud mental.