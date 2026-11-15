Elisa Lehtinen e Pirjo Riekkinen, as dúas alumnas finlandesas na EOI de Ferrol
O programa Erasmus+ posibilitou a mobilidade pola que están participando en distintas actividades, dentro e fóra da Escola de Idiomas
Elisa Lehtinen e Pirjo Riekkinen son as dúas alumnas finlandesas que xa están en Ferrol, aproveitando unha experiencia de intercambio educativo ao abeiro do programa Erasmus+ na Escola Oficial de Idiomas –EOI–. A estadía, que abranguerá un total de catro semanas, non soamente está a resultar enriquecedora para estas novas incorporacións, senón tamén para o resto do estudantado do centro.
No marco do programa europeo, as alumnas somérxense na realidade lingüística e cultural da contorna, resultándolles especialmente útil para a mellora das súas competencias comunicativas en español, en contextos prácticos reais, así como para achegarse a outros ámbitos da sociedade.
Por este motivo, a mobilidade complétase cunha programación de actividades culturais e extraescolares, entre as que se podería resaltar a súa participación nos ‘Pinchos de convivencia’, que organizan o Seminario de Diversidade e Inclusión e o departamento de Español, na cafetaría da EOI de Ferrol (O Recuncho de Babel).
Da mesma maneira, dende a propia escola salientan a colaboración de Elisa Lehtinen e Pirjo Riekkinen en distintas tarefas de voluntariado na biblioteca do centro. Todas estas actividades desenvólvense co obxectivo de fomentar a integración das alumnas na comunidade educativa, promovendo espazos de convivencia, aprendizaxe e participación, ao mesmo tempo que se constata que “aprender linguas vai moito máis alá da aula: significa comunicarse, compartir experiencias e crear vínculos entre persoas e culturas”.