El PSOE presume de la inversión millonaria de Sánchez en Ferrol

Julián Reina estuvo acompañado por el Secretario Xeral del PSdeG-PSOE en la provincia, Bernardo Fernández, y de su homólogo en Ferrol, Ángel Mato Jorge Meis

En esta carrera hacia las urnas que concluirá el 29 de noviembre, el PSOE parece haber escogido como primera estrategia en Ferrol la de hacer pedagogía, señalando aquellas realidades que, presumen, se han materializado gracias al gobierno socialista en La Moncloa, y que la ciudadanía pueda discernir quién está detrás de cada proyecto en una época en la que las administraciones se han volcado especialmente con la ciudad. Por eso, el número dos de la lista socialista al Congreso por A Coruña, el ferrolano Julián Reina, buscó este sábado el telón de fondo de la Fábrica Digital de Bloques de Navantia para su fotografía.

Estuvo acompañado por el Secretario Xeral del PSdeG-PSOE, Bernardo Fernández, y por su homólogo en Ferrol, Ángel Mato, además de contar con la presencia de ediles de varios municipios de la comarca. “Queriamos dar unha imaxe en contraposición das palabras de paralización das que falou o alcalde o venres, que fai moitas promesas do que depende dos demais, pero podería xestionar un pouquiño máis”, justificó el candidato, desvelando un segundo argumento que les acompañará durante la campaña: recordar que José Manuel Rey Varela “xa foi rexedor cun goberno popular na Xunta e Madrid e non cumpriu os seus compromisos”, trasladó varias veces el exalcalde.

En cambio, la de Sánchez está siendo, en palabras de Reina, “unha aposta real con feitos, con investimento”. Fue Mato el que concretó esa “pegada clarísima” de estos ocho años de ejecutivo socialista, citando como ejemplos la actualización de los astilleros de Navantia y la construcción de la Fábrica de Bloques, la firma del “maior contrato da historia para a nosa industria” —en relación al programa de las F-110 y la modernización de las F-100— y la inyección económica para la renovación de las instalaciones de la Armada. “O nivel de compromiso dos partidos coas institucións se mide con feitos”, completó Fernández.

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El también alcalde de Pontedeume valoró que, gracias a todo lo anterior, “agora nesta comarca hai unha carga de traballo importantísima e unha xeración de emprego que non se vía desde hai décadas. E isto está totalmente relacionado coa acción do Goberno de España”. Sin renunciar a lanzarle su propio dardo a Rey Varela, recordó que en 2014, cuando Rajoy presidía el país, celebró como regidor los 200 millones para construir el Buque de Acción Marítima (BAM) en el astillero, “ademais daqueles floteis que todos sabemos como rematou a historia... E agora, con 8.000 millóns de investimentos do Estado nestes estaleiros di que isto está paralizado”, en relación a las declaraciones del popular sobre el dique cubierto para Navantia, del que aseguró que “no hay ni proyecto”.

Una cena con Tellado

Preguntado sobre las expectativas del reparto de escaños en A Coruña, recordando que el Secretario General del PP apeló en Ferrol a esta “provincia clave” en la que quieren sumar un diputado más y llegar a los cinco, Bernardo Fernández quiso darle “unha mala nova” al popular: “Non é que non vaian subir, é que van baixar. Aposto aquí unha cea en calquera dos locais marabillosos que temos na bisbarra, e que nos ofrecerá un menú estupendo, e veremos que lle tocará pagar ao señor Tellado”, sentenció.

Por su parte, tanto Reina como Mato confrontaron otras cuestiones señalando a Rey Varela, número uno para el Senado, del que aseguran “vai dedicar un 90% do seu tempo a facer oposición a Pedro Sánchez e un 10% a Ferrol”. Criticando su anuncio sobre la estación intermodal, “que só se poderá implatar cando esté rematado o Sánchez Aguilera”, o las 300 viviendas de ese nuevo barrio, “que non flotan no aire”, el exalcalde quiso finalizar subrayando que la ciudad “non necesita Splash Park, portadas para o barrio da Madalena e caralladas. O que precisa é falar dos problemas reais porque esa é a súa responsabilidade”.

Pescando la realidad

Entretanto, mientras los socialistas hablaban con la prensa y posaban ante las cámaras, dos hombres que pescaban en el espigón de Caranza discutían con un respeto inusitado hoy en día, sin interrumpirse a pesar de discrepar tan fuertemente que era imposible no escucharlos.

Uno, el más joven, dijo ser de Vox, quemado por la subida de precios y por aquello de que “los españoles deben ir primero”. El otro, de izquierdas, defendía que “este es un país construido por inmigrantes”, remontándose siglos atrás, reclamando reparación para los colectivos que históricamente lo han pasado mal y advirtiendo al otro de que “lo que viene tampoco te va a beneficiar a ti”.

Este, precisó además antes de sus intervenciones —que llamaron la atención de los miembros del PSOE—, que no poseía estudios, pero demostraba tener muy claros sus argumentos. Ambos, echando sus cañas a la ría, ni siquiera se habían dado cuenta de que, mientras hablaban de política, estaban formando parte de un acto de la campaña electoral.