De Ferrol a Canadá: a profesora da EOI Lucía Penabad regresa da súa inmersión educativa
Lucía Penabad é a mestra de inglés na Escola Oficial de Idiomas –EOI– que aproveitará a experiencia inmersiva de dúas semanas pola que descubriu novas formas de ensinar linguas
A profesora de inglés da Escola Oficial de Idiomas –EOI– de Ferrol Lucía Penabad vén de vivir unha inmersión educativa de dúas semanas en Oakville (Canadá), no marco do Programa Integral de Aprendizaxe de Linguas Estranxeiras –Piale– da Xunta. Á marxe de descubrir novas formas de ensino, compartindo experiencias con docentes galegos e canadenses, visitando centros de ensino tanto de persoas adultas como de menores ou aproveitando unha estadía cunha familia de acollida, a mestra puido coñecer de preto actividades tradicionais do outono, como a recollida e o tallado de cabazas, que ademais conecta con celebracións ancestrais da súa terra.
O “eixo central” desta aventura foi o centro educativo de persoas adultas Gary Allan Learning Centre, onde tivo a oportunidade de achegarse aos programas de ensino do inglés como segunda lingua e de formación lingüística para persoas recentemente chegadas ao país. Segundo destaca Penabad, estes servizos “responden a unha realidade especialmente interesante”, como é a “dunha sociedade multicultural na que aprender inglés constitúe unha ferramenta fundamental para a integración social, o acceso ao emprego e a participación na vida cotiá”. Ademais, deu conta de que o ensino está pensado para empregar en situacións reais, atendendo particularmente ás necesidades e vivencias previas do alumnado.
Lucía Penabad tamén visitou os centros T. A. Blakelock High School e o Dr. David R. Williams Public School, de Secundaria e Primaria, respectivamente, permitíndolle ampliar o foco do ensino do idioma ao longo das diferentes etapas educativas. Así pois, a profesora aproveitou o intercamio profesional entre docentes de diversas especialidades e niveis, incluíndo compañeiras das EOI da Coruña, Cangas, Lugo e Pontevedra, coas que compartiu esta experiencia na provincia de Ontario.
Proveito
Entre as numerosas actividades que complementaron a estadía, enriquecida tamén ao coincidir con eleccións municipais, a profesora fai fincapé na excursión a Crawford Lake, que achegou ás participantes ao patrimonio dos pobos indíxenas e á historia e realidade lingüística da Confederación Haudenosaunee, coñecida como a das Seis Nacións polo número de pobos que a integran. A partir desta incursión, Penabad traería consigo a reflexión suscitada arredor dos dereitos lingüísticos, a transmisión entre xeracións e “a importancia de preservar o patrimonio cultural das comunidades”.
Xa de volta na EOI de Ferrol, estas aprendizaxes estanse a difundir en distintos espazos e conectándose co proxecto ‘Fíos de ida e volta: Tecendo Galicia, lingua, cultura e patrimonio’, que desenvolve o Equipo de Dinamización da Lingua Galega –EDLG– do centro, precisamente coordinado por esta profesora. Así, a experiencia en Canadá serve para reflexionar na cidade sobre as linguas minorizadas e a pertinencia de traballar polo seu uso e transmisión.