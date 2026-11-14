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Diario de Ferrol

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Monicreques

‘Palhinhas, a História de um Espantalho’ despide o Festea da man dos portugueses Krisálida

O título identifica ao mesmo tempo unha peza teatral e un proxecto de concienciación ambiental

Redacción Ferrol
14/11/2026 23:03
En ‘Palhinhas, a História de um Espantalho’, os habitantes do medio mariño cooperan en beneficio común
En ‘Palhinhas, a História de um Espantalho’, os habitantes do medio mariño cooperan en beneficio común
Cedida
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O ciclo de teatro de monicreques e obxectos Festea pechará a súa undécima edición este domingo 15, ás 12.30 horas, na capela do centro cultural Torrente Ballester, da man da compañía portuguesa Krisálida

A derradeira peza deste programa, que comezou no pasado mes de outubro e incluíu propostas procedentes de distintos puntos da península e incluso de fóra, titúlase ‘Palhinhas, a História de um Espantalho’. Esta obra é ao mesmo tempo unha proposta teatral e un proxecto de concienciación ambiental, protagonizado por un espantallo no fondo do océano.

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