Monicreques
‘Palhinhas, a História de um Espantalho’ despide o Festea da man dos portugueses Krisálida
O título identifica ao mesmo tempo unha peza teatral e un proxecto de concienciación ambiental
O ciclo de teatro de monicreques e obxectos Festea pechará a súa undécima edición este domingo 15, ás 12.30 horas, na capela do centro cultural Torrente Ballester, da man da compañía portuguesa Krisálida.
A derradeira peza deste programa, que comezou no pasado mes de outubro e incluíu propostas procedentes de distintos puntos da península e incluso de fóra, titúlase ‘Palhinhas, a História de um Espantalho’. Esta obra é ao mesmo tempo unha proposta teatral e un proxecto de concienciación ambiental, protagonizado por un espantallo no fondo do océano.