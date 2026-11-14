‘Menos Smart’, de Recados Carmen para Fnac, se alza con el Paraugas de Ouro

Detalle de la foto de familia con la que concluyó la gala Jorge Meis

El de este viernes fue uno de esos días en los que el teatro Jofre se pone especialmente ‘guapo’. Por cuarta vez consecutiva, Ferrol fue el escenario escogido por el Clúster da Comunicación de Galicia para sus Premios Paraugas, las distinciones que anualmente encumbran a los mejores proyectos del ámbito comunicativo, el diseño y el márketing con sello gallego, siendo en esta ocasión la campaña ‘Menos Smart’, de Recados Carmen para Fnac, la que pudo ‘desplegar’ el Paraugas de Ouro, el máximo galardón.

La periodista Alba Mancebo se encargó de conducir una gala cuyo glamour comenzó ya tiempo antes, concretamente a las siete de la tarde, cuando la alfombra negra instalada en el atrio del edificio empezó a acoger a los primeros invitados para el photocall, amenizado con la música que pinchó Señora DJ. Los últimos en recibir el resplandor de los flashes fueron las autoridades, encabezadas por el alcalde ferrolano, José Manuel Rey Varela, y la presidenta del Clúster, Marta Ferro.

Junto a ellos estuvieron la delegada de la Xunta de Galicia en la comarca, Martina Aneiros; el presidente de la Autoridad Portuaria, José Antonio Álvarez; la asesora de la Secretaría Xeral de Medios, María Lozano, y miembros de la junta directiva de la entidad organizadora, así como parte de la corporación ferrolana, además del homenajeado de la noche, José María Fonseca Moretón, Premio Paraugas de Honra Galicia Calidade.

El poder de las ideas

“Estamos aquí para celebrar o talento e as persoas”, dijo Mancebo —que compartió varios sketches con la humorista Carla Mañas—, una cuestión en la que “Galicia ten moito que dicir”. Así comenzó una velada que se extendió unas dos horas, durante las que también sonó la música de Taïn y en la que cada uno de los presentes se pudo llevar de regalo su propio paraguas —esta vez sí para resguardarse de la lluvia y no para ponerlo en la vitrina— después de aplaudir a los premiados, que fueron subiendo al escenario para agradecer el galardón y dar algunas pinceladas de sus proyectos, que se iban exhibiendo brevemente en la pantalla.

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Todos los discursos tenían varios puntos en común. El primero, la puesta en valor del trabajo en equipo, demostrando que detrás de las iniciativas creativas son múltiples los perfiles que se entrelazan para culminar cada una de ellas. Después, las ideas. “Locas”, “arriesgadas” o “extravagantes” fueron los adjetivos dedicados a la materia prima con la que se construye un relato comunicativo que tiene el poder de conmover, hacer reír, crear necesidades, cambiar el pensamiento o quedarse en la retina para siempre.

“Toque Ferrol”

El vídeo de la campaña turística y promocional del Concello de Ferrol se pudo ver en pantalla grande para dar paso al regidor que, como anfitrión, quiso dar la bienvenida a todos los asistentes. Dijo que era para la ciudad “unha gran satisfacción encher este emblemático teatro do mellor talento e creatividade de Galicia”, un aliciente que “contribúe ao ‘Toque Ferrol’ que acabades de ver”, y recordó que en este 2026 se cumplen 300 anos desde que la Corona eligió este territorio para instalar la sede del Departamento Marítimo del Norte, desde donde salieron “os barcos máis impoñentes que cruzaron os mares”.

Los triunfadores de la noche, por su trabajo para la Fnac, se llevaron en Paraugas de Ouro Jorge Meis

Mostró Rey Varela su agradecimiento al Clúster por escoger la urbe estos últimos cuatro años para sus Premios Paraugas, una elección que contribuye “a que os nosos creadores poidan desfrutar e sentir unha cidade en crecemento, como o audiovisual e a comunicación en Galicia, e que o transmitan en todas as partes do mundo”. A mayores, mencionó que “nós acabamos de ser elixidos para proxectos importantísimos porque temos talento, pero tamén precisamos o de todos para seguir medrando” y les deseó a los presentes una feliz noche, emplazándolos a superarse todavía más en la próxima edición de 2027, que sería ya la décimo segunda de los galardones.

A continuación, el alcalde pudo entregar la primera de las distinciones, en la categoría de producción gráfica, a la que concurría únicamente una candidatura, la de Imprimeverde, que destacó esta vez por la muestra permanente que realizó para el Cmag de Vigo. Esa situación propició que Rey Varela tirase de humor y protagonizase el primero de los chascarrillos de la noche, celebrado por las carcajadas del público.

Los premiados

Hacer un uso más consciente del móvil y recuperar el tiempo para emplearlo en otras actividades como la lectura, escuchar música o ir a ver una película fue el mensaje que quiso trasladar la campaña ganadora del Paraugas de Ouro, la máxima distinción que entrega el Clúster en sus galardones. En este caso estaba firmada por Recados Carmen para Fnac. La presidenta del jurado, Xisela López, fue la encargada de entregar el premio a una agencia que se hizo también con la categoría de mejor acción o estrategia de comunicación por ‘Acariciadores de muebles’, la campaña lanzada para Malasa.

El Jofre se llenó para la gala de los Paraugas Jorge Meis

En las categorías de diseño y producción gráfica, Femür se adjudicó el primer apartado por ‘Presentes’, un trabajo para la Xunta de Galicia, mientras que Imprimeverde hizo lo propio con el segundo gracias a su labor en la exposición permanente del Cmag de Vigo realizada para el Concello. En cuanto al diseño digital, Orestes Comunica se alzó con la distinción por el recorrido virtual de ‘Castelao. A derradeira lección do mestre’, que permite visitar la exposición del Museo de Pontevedra con Arturo Lezcano como guía.

La campaña de Imaxe, Havas Media y Evercom para Hijos de Rivera, ‘Hielo Estrella Galicia’, se llevó el premio a la mejor idea creativa. Por su parte, Lapera ganó el de mejor acción o estrategia en redes sociales por ‘Lenda. Siempre mascotas, nunca menoscotas’, que le encargó Lenda Pet Food, y Brutal Studios con su ‘idealo x La Velada del Año VI’ para idealo venció en estrategia de márketing más eficaz.

Además, el Real Club Deportivo da Coruña se impuso en la categoría de mejor creación de marca por su ‘Nova identidade. Mesmo sentimento’. Finalmente, en el ámbito de mejor acción vinculada a Galicia, el nuevo reposicionamiento de la marca de la CSAG-TVG, que desarrolló Tío Phil, se llevó el reconocimiento.

El galardonado con el Paraugas de Honra Galicia Calidade Jorge Meis

Por su parte, Atalaya Comunicación y Publicidad levantó el trofeo por ‘Morte Segura’, para Serfuja, en la sección dedicada al impacto positivo de las acciones y estrategias de márketing. Hicieron lo propio el IV Foro Activistas del Rural, de Atrevia para el Grupo Lence, y Esmerarte Industrias Creativas, por ‘O Son do Camiño 2026’, en los apartados de mejores eventos corporativo y cultural, gastronómico o musical, respectivamente. Para concluir, el Premio Paraugas Estudantes recayó en Larissa da Silveira Fernández por ‘Galego de peto-Minidicionario-chaveiro’.

Paraugas de Honra

Otro de los momentos emotivos de la velada fue el reconocimiento con el Paraugas de Honra Galicia Calidade a José María Fonseca Moretón. La delegada de la Xunta de Galicia en Ferrol, Martina Aneiros, y el vicepresidente del Clúster, Domingo Torrón, fueron los encargados de entregar el galardón al impulsor de la Bienal Internacional de Cartelismo Terras Gauda-Concurso Francisco Mantecón, sobre el que se proyectó un vídeo para todos los asistentes, poniendo en valor el compromiso de la iniciativa con la promoción del diseño y la creatividad en su 25 aniversario, reuniendo en este primer cuarto de siglo 23.300 carteles de creadores de 107 países.