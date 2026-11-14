Magic Mateo se hace mayor con un nuevo espectáculo en el que “todo puede ser posible”

Magic Mateo Jorge Meis

De aquel niño de 9 años que se quedó deslumbrado cuando vio a Jorge Blas actuando en el teatro Colón de A Coruña y empezó a hacer juegos para sus amigos con el maletín de trucos que le compraron allí, queda aún la pasión por aprender de la magia, la constancia para mejorar cada día, la curiosidad de inventar destrezas y la ilusión de lograr el más difícil todavía.

Mateo Tellado (Ferrol, 2008) sacrificó su apellido familiar cuando estrenó a los 13 años su primer espectáculo, ‘Magic Mateo Show’. Un lustro después, se abre este sábado el ortigueirés Teatro da Beneficencia (20.30 horas, entrada libre) para su segundo proyecto, ‘This is Magic’, un formato pensado para sorprender al público durante la friolera de 60 minutos sobre el escenario.

“Lo que he hecho en estos años anteriores era fundamentalmente magia de salón, pero he dado un paso adelante y la apuesta ahora es que sea más teatral”, explica el mago, sin ocultar la ambición de un pase con el que intentará crear “una atmósfera en la que el público perciba que todo puede ser posible a través de la magia”. Para ello, lleva todo un año trabajando junto a un equipo, formado por su hermano Pablo y su madre, María Luaces, que están a sus órdenes para encargarse de las luces o la ayuda sobre el escenario, entre otras muchas cuestiones técnicas.

Buscando su hueco

El salto cualitativo del espectáculo de Magic Mateo es evidente. No ya por los nuevos trucos que presentará en el show, algunos de ellos ideados y adaptados por él mismo, sino también porque existe un hilo conductor que va tejiendo los catorce números previstos. Además, la banda sonora servirá también pare enganchar a todo tipo de público, desde infantil hasta adulto, demostrando aquí que además de mago, el joven ferrolano también es músico al piano, la batería y el bajo.

La gente que acuda al teatro, y aquella que tenga la oportunidad de verlo después, disfrutará de una hora de dinamismo visual e historias que se entrelazan con ritmo. El artista se encargará de mantener la tensión y romperá, como se dice en lenguaje teatral, la “cuarta pared” para interactuar con la gente. Además, ‘This is Magic’ incluye un pequeño homenaje a un dúo referente del ilusionismo en Ferrolterra, Lorc & Julit. “Hacían lo que se conocía como prestidigitación, que son trucos de desaparición de objetos, y voy a hacerles un guiño con un juego de manipulación”, avanza Magic Mateo, tratando de no dar muchos detalles para que no haya rendija por la que se pueda escapar la sorpresa.

¿Y cómo un joven de 18 años puede saber algo sobre José Lorente de Castro y Julia Soto? “Por Martín Varela, que es muy amigo mío y me ha ayudado mucho”, reconoce. De hecho, escuchándolo, salen otros nombres de magos, como el de Dani Polo, otro ilusionista de referencia con el que tiene un gran vínculo de amistad. “La magia es un mundo pequeño en el que nos llevamos muy bien. A las nuevas generaciones, cuando nos ven interés y constancia, nos acogen y nos ayudan”.

En su primer año estudiando Diseño Industrial, una carrera que espera que le ayude a desarrollar una mayor capacidad de creación, el talento de Magic Mateo —que está abierto a contrataciones con formatos adaptados— también cumple la mayoría de edad con un espectáculo que busca dar calma y desconexión en un mundo marcado por la inmediatez que va demasiado deprisa. Todo un lujo para no perderse.