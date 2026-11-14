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Ferrol

Los 24 locales para ‘tapearse’ Ferrol servirán bocados a cuatro euros hasta el 22 de noviembre

La clientela podrá participar en un sorteo si vota a sus favoritos

Redacción Ferrol
14/11/2026 23:17
La 'Rosca de Lareira' del restaurante del Gran Hotel es una de las creaciones de este Tapéate
La 'Rosca de Lareira' del restaurante del Gran Hotel es una de las creaciones de este Tapéate
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El primer fin de semana de los dos en los que se podrá disfrutar del certamen gastronómico ‘Tapéate Ferrol’ está dejando una acogida muy positiva en la mayoría de los 24 locales de hostelería que participan en esta edición, que dejará premios para los tres mejores bocados de 500, 400 y 300 euros, valorados por el jurado, y otro de 300 que otorga el público. 

Ábaco, Amuras, An Strato, Bacelo, Bar Cobas, Bla Bla, Bodega de la Estrella, Boss, Burguer Master, Cafetería Miramar, Canfurnada, Castilla 75, Congreso, Tortillería Don Gil, El Jardín, Hotel Valencia, Josefa`s, Maruxaina, Náutico, Pousada da Galicia Imaxinaria, Sensaciones Carpe Diem, Sevilla, Tasca da Vella y Terranova son los establecimientos en los que se podrán degustar las sugerencias a un precio de cuatro euros por tapa

Concello de Ferrol presentación Tapéate

El ‘Tapéate’ ferrolano ya se puede saborear en un total de 24 establecimientos de hostelería

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Los y las comensales podrán ponerle nota a las elaboraciones a través de las tarjetas que se pueden encontrar en los locales. La dinámica, como en años anteriores, permitirá además que la clientela entre en un sorteo el día 27, a las 10.30 horas. En esta ocasión, tal y como avanzaron los organizadores —el Concello de Ferrol y la Asociación de Empresarios de Hostalaría— se opta a tres bonos de actividad turística en la comarca valorados en 100 euros cada uno. 

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