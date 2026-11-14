La dependencia en el sector audiovisual, tema de la charla de este lunes en ExAlcohólicos

Acto en la entidad, en una imagen de hace unos años Daniel Alexandre

Con motivo de la conmemoración de las 24 horas sin alcohol en Galicia, la Asociación de ExAlcohólicos de Ferrolterra organiza para este lunes 16 una charla-coloquio sobre los problemas sociales relacionados con la dependencia a esta sustancia. Será en el salón de actos de su local, en la calle Álvaro Cunqueiro 6, a partir de las 17.00 horas y con entrada libre y gratuita.

En este caso, la conferencia girará alrededor del alcohol en el ámbito audiovisual. Lucía Fonticoba Hermida será la encargada de moderar la jornada, que cuenta con la colaboración de los Concellos de Ferrol, Narón y Neda y también de la Consellería de Sanidade.