Ferrol en Común exige una nueva caldera para el San Xoán de Filgueira

Imagen de archivo del centro escolar ferrolano AEIG

El grupo municipal de Ferrol en Común mostraba ayer su respaldo a la reclamación presentada por las familias del CEIP Plurilingüe San Xoán de Filgueira ante la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional en la que han exigido a la Xunta de Galicia la reparación de la caldera del centro que lleva sin funcionar desde el pasado mes de febrero, algo que desde la formación de izquierdas consideran “inaceptable e dunha gravísima irresponsabilidade”.

En este sentido, valoran que, a las puertas del invierno, “o alumnado terá que acudir ás aulas con abrigos, luvas e roupa térmica para soportar as baixas temperaturas, véndose seriamente prexudicado o seu benestar e o seu dereito a unha aprendizaxe en condicións dignas”, denunciando el “desleixo” del ejecutivo.

Ponen además especial énfasis en el “incumprimento de prazos”, asegurando que en febrero, cuando se averió el aparato, la empresa de mantenimiento municipal y el personal de la Unidade Territorial certificaron el final de su vida útil, “comprometéndose a súa renovación antes da chegada do frío”. No obstante, también afean un “bloque orzamentario inxustificado”, afirmando que el presupuesto para instalar un nuevo calentador llegó en septiembre y en este tiempo se alegó que no había disponibilidad económica.

Reivindicando que “a calefacción non é un luxo”, FeC pide que se ejecuten con urgencia las obras de sustitución en el edificio de Primaria, además de la comunicación “oficial e por escrito” de las fechas concretas de adjudicación e inicio de los trabajos, reclamando “o fin da discriminación orzamentaria” entre las distintas etapas educativas, puesto que una de las respuestas, trasladan, es que “só había cartos para Secundaria”, y se comprometen a llevar el asunto al pleno y a las diversas comisiones informativas municipales buscando respaldos.