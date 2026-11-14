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Ferrol

El universo imaginario de Torrente Ballester se hace accesible para personas sordas

La AXF está detrás de una iniciativa encaminada a acercar la literatura a la ciudadanía y ponerla en valor

Redacción Ferrol
14/11/2026 23:15
Un instante de la charla sobre Gonzalo Torrente Ballester celebrada en el local de la AXF, en Porta Nova, Ferrol
Un instante de la charla sobre Gonzalo Torrente Ballester celebrada en el local de la AXF, en Porta Nova, Ferrol
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‘Unha viaxe ao universo imaxinario de Gonzalo Torrente Ballester’ es el título de la charla que se impartió este sábado promovida por la Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra (AXF), que quiso a través de la iniciativa programar una actividad cultural destinada a conocer un poco más la vida de uno de los escritores más importantes que han nacido en la ciudad de Ferrol, explican. 

La cita permitió a las personas asistentes conocer algunos aspectos de la vida del literato, pero también profundizar en su obra y en su universo creativo, “deixando voar a imaxinación a través das súas historias e do seu legado”, trasladan desde la entidad inclusiva, que destaca también “a importancia de promover este tipo de iniciativas, que permiten achegar a cultura á cidadanía, fomentar o interese pola literatura e contribuír a manter viva a memoria daquelas figuras que forman parte da nosa identidade”. 

En este contexto, se han mostrado satisfechos con la respuesta a una actividad que contribuye, asimismo, a poner en valor la “cultura ferrolá, reivindicando a riqueza histórica, artística e literaria da cidade” y a sumar fuerzas a la hora de valorar la importancia de “coñecer, difundir e preservar o seu patrimonio cultural”. 

De esta forma, desde la Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra (AXF) quieren reafirmar su compromiso con la promoción cultural, la participación social y el acceso al conocimiento “apostando por espazos onde compartir, descubrir e gozar da riqueza de Ferrolterra”. 

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