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Ferrol

Acciones reivindicativas de Franquismo Nunca Máis en varios puntos del barrio de Caranza

Miembros del BNG y Ferrol en Común se sumaron a la iniciativa

Redacción Ferrol
14/11/2026 23:23
El colectivo se desplazó también a la calle Juan Cardona
El colectivo se desplazó también a la calle Juan Cardona
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El colectivo Franquismo Nunca Máis llevó a cabo este sábado la primera de sus acciones reivindicativas para señalar la sombra de la dictadura que todavía pervive en las zonas públicas de la ciudad. En concreto, su convocatoria comenzó a las 12.00 horas en el entorno del Ribera Juan Cardona, donde reclamaron el cambio de nombre del centro y también de la calle homónima, argumentando que se trataba de un “golpista, membro da División Azul”. 

Además, han propuesto una nueva nomenclatura para ambos lugares: hospital 10 de Marzo, para las instalaciones, y Traballadoras da Pysbe, colocando o blandiendo los correspondientes carteles. A mayores, en uno de los laterales del edificio, han querido señalar que todavía queda una de las esculturas en homenaje de Camilo Alonso Vega —la otra, ubicada en el paseo de Caranza, hace tiempo que se retiró de la vía pública—. En este caso, piden su retirada, explicando que fue otro de los “golpistas” y que no es ni “un fillo predilecto de Ferrol” ni un “gobernante exemplar”. 

Miembros del BNG, como el candidato a la Alcaldía, Mon Fernández, y la concejala de Ferrol en Común, Nerea Purriños, participaron en la movilización de ayer para mostrar su apoyo a la iniciativa, que seguirá denunciando otros restos. 

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