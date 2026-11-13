Un sábado intenso en Canido: comida, música e visita guiada por Miguel Tiago á mostra de Cunhal
Coinciden tres actividades no centro cívico ao longo da xornada, que rematará coas voces da Corral Poliafónica do Aturuxo de Melpómene
O centro cívico de Canido será escenario este sábado 14 dunha intensa e diversa actividade, coa coincidencia de tres encontros diferentes ao longo do día. A xornada comezará cunha comida de receitas palestinas (con previa reserva), continuará pola tarde cunha visita guiada por Miguel Tiago á exposición de Álvaro Cunhal e rematará pola noite, coa actuación da Corral Poliafónica do Aturuxo de Melpómene.
Da man de Kamal Ubeid, convócase un xantar de tipo solidario con menús a 10 euros, a base de mansaf e mejasan (prato principal), baklawa (postre) e Palestine Cola para beber. Ademais, está previsto que o grupo aproveite unha sobremesa de música e poesía, precedendo á visita guiada á mostra ‘Álvaro Cunhal. Vida, pensamento, luta e obra artística’, ás 18.00 horas.
Este encontro con Miguel Tiago, exdeputado do PC portugués e un dos autores da exposición, achegará ao público á vida e obra do político, artista plástico, escritor e dirixente comunista luso. Ademais, durante a visita guiada habilitarase un posto de venda de libros e deseños de Álvaro Cunhal.
Ás 21.00 horas, a Corral Poliafónica do Aturuxo de Melpómene retomará o ciclo de música vogal ‘Canta Claro Canido’, que continuará o sábado 28 co Coro do Beco de Artábria.