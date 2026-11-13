Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Actividades

Un sábado intenso en Canido: comida, música e visita guiada por Miguel Tiago á mostra de Cunhal

Coinciden tres actividades no centro cívico ao longo da xornada, que rematará coas voces da Corral Poliafónica do Aturuxo de Melpómene

Redacción Ferrol
13/11/2026 22:39
A Corral Poliafónica do Aturuxo de Melpómene, actuando no aniversario do Cuerda Floja
A Corral Poliafónica do Aturuxo de Melpómene, actuando no aniversario do Cuerda Floja
Daniel Alexandre
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

O centro cívico de Canido será escenario este sábado 14 dunha intensa e diversa actividade, coa coincidencia de tres encontros diferentes ao longo do día. A xornada comezará cunha comida de receitas palestinas (con previa reserva), continuará pola tarde cunha visita guiada por Miguel Tiago á exposición de Álvaro Cunhal e rematará pola noite, coa actuación da Corral Poliafónica do Aturuxo de Melpómene. 

Da man de Kamal Ubeid, convócase un xantar de tipo solidario con menús a 10 euros, a base de mansaf e mejasan (prato principal), baklawa (postre) e Palestine Cola para beber. Ademais, está previsto que o grupo aproveite unha sobremesa de música e poesía, precedendo á visita guiada á mostra ‘Álvaro Cunhal. Vida, pensamento, luta e obra artística’, ás 18.00 horas.

Este encontro con Miguel Tiago, exdeputado do PC portugués e un dos autores da exposición, achegará ao público á vida e obra do político, artista plástico, escritor e dirixente comunista luso. Ademais, durante a visita guiada habilitarase un posto de venda de libros e deseños de Álvaro Cunhal.

Ás 21.00 horas, a Corral Poliafónica do Aturuxo de Melpómene retomará o ciclo de música vogal ‘Canta Claro Canido’, que continuará o sábado 28 co Coro do Beco de Artábria.

El programa de ‘Pontedeume, Vila das Lendas’ inauguró su primera edición este viernes 6 con una andaina de Samaín

En esta época de castañas, Samaín y Magostos por las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620