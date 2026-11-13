Un mural colaborativo para concienciar sobre la enfermedad en el Día Mundial de la Diabetes

Voluntarias de la entidad, este viernes en el vestíbulo del Marcide Cedida

El hospital Arquitecto Marcide muestra desde este viernes un mural colaborativo impulsado por Anedia, la Asociación de Nenas, Nenos, Xente Nova e Adulta con Diabetes de Galicia, para concienciar sobre la enfermedad a través de “historias, experiencias e colaboracións” de pacientes y familiares.

El Área Sanitaria de Ferrol colabora con esa iniciativa que lleva por título ‘Vivir con diabetes. Un círculo construído entre todos’ y, con ella, se busca “mostrar que a atención á enfermidade vai moito máis alá da consulta médica e que se constrúe grazas ao traballo conxunto de pacientes, familias, profesionais sanitarios, centros educativos, administracións, investigadores, entidades sociais e clubs”.

Según explican desde el Área Sanitaria, en la comarca hay alrededor de 1.200 personas diagnosticadas con diabetes tipo 1 y sobre 20.000 con el 2, es decir, el 16% de la población “e en aumento”, ya que el tipo 2 se da en pacientes con obesidad, población que se está incrementando “considerablemente”.

En cuanto al tratamiento, se están incorporando nuevos fármacos y se está extendiendo la monitorización glicémica a los pacientes con tipo 2 en tratamiento con múltiples dosis de insulina. Otro de los avances es la estrategia de prevención del tipo 1, con cribados poblacionales con un protocolo conjunto con Pediatría. En esta variante de la enfermedad está avanzando también la tecnología con la implementación y la evolución de bombas de insulina hacia modelos híbridos. Ahora son 150 los pacientes que la tienen.