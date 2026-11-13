Rey Varela prioriza el tren, el dique y la vivienda para Ferrol

Rey Varela, entre Martina Aneiros y Verónica Casal Daniel Alexandre

El tren, el dique y la vivienda. Los deberes que el candidato al Senado, José Manuel Rey Varela, le pone al Gobierno que salga de las urnas el próximo día 29 son “propuestas que el Ejecutivo de Sánchez no ha cumplido” durante su mandato, dijo este viernes, por lo que “ya tengo las carpetas preparadas para hacérselas llegar a los diferentes Ministerios” de la próxima legislatura.

Rey Varela aseguró que el Partido Popular concurre a este proceso “con el mejor candidato”, una persona “que en Ferrol conocemos bien y al que avalan sus años de gestión” al frente de la Xunta. Es, dijo el candidato, el antídoto del “sanchismo”, que, afirmó, “ha ido ocupando las instituciones. Necesitamos una regeneración democrática y volver a los valores de la Transición, es decir, a levantar puentes en vez de construir muros, como ha hecho Pedro Sánchez y antes Zapatero”.

El alcalde de Ferrol incidió en que las tres grandes demandas para la ciudad son consecuencia de las “promesas incumplidas” del Gobierno de coalición. “Con el tren, se comprometió a avanzar en el bypass de Betanzos, pero llevamos meses y meses sin resolver una única alegación al estudio de impacto ambiental”. “No ha habido”, añadió, “ni un solo avance en este proyecto y, además, hemos perdido la línea Ferrol-Madrid, con menos horarios y frecuencias”. La intermodal es otra de las reivindicaciones del candidato al Senado. “Somos la última ciudad, la única en la que no se ha firmado el acuerdo”, subrayó.

“Necesitamos volver a los valores de la Transición, es decir, a levantar puentes en vez de construir muros”

En lo que respecta al dique para Navantia, una inversión que el comité lleva tiempo reclamando, “el Gobierno no tiene un proyecto” y lo mismo, apuntó, ha sucedido “con las 400 viviendas prometidas en la anterior campaña electoral”.

Para Rey Varela, una de las causas de que estas inversiones no se hayan materializado es la “falta de presupuestos. Sin presupuestos no hay hechos, no hay avances, como bien sabemos en Ferrol, aunque aquí cuando gobernaron por lo menos aprobaron unos, que es uno más que el Gobierno de Sánchez en esta legislatura”.

“Nuestras credenciales están a la vista”, afirmó Rey Varela, “como ya pasó en este mandato con el gobierno de la Xunta: unos meses después de ganar las elecciones, firmamos ‘Abrir Ferrol al mar’, por 15 millones; la ‘Cidade do Deporte’, por 18 millones; el convenio de regeneración urbana, por 12 millones; o el saneamiento rural por otro tanto. Esto no son palabras, son realidades”.

Con ese mismo espíritu se dirigirá al próximo Gobierno central. “Esta ciudad no conoce límites y yo creo en este Ferrol”, por lo que, avanzó, “ya tengo las carpetas preparadas con lo que esta ciudad necesita”.

“Necesitamos volver a los valores de la Transición, es decir, a levantar puentes en vez de construir muros”

En ese sentido, apuntó que, en lo que tiene que ver con la primera demanda, un “tren digno”, asumirá el estudio realizado por la Xunta en el que se fija un tiempo máximo de 45 minutos para cubrir el trayecto entre la ciudad naval y A Coruña, “para empezar ya”. Sobre la estación intermodal, reconoció que el estado de abandono es “lamentable” y que esta infraestructura es “clave” para el desarrollo de Ferrol, también en el aspecto económico. “Sin ella, la ciudad no va a poder estar en el Corredor Atlántico de Mercancías porque necesitamos una playa de vías que permita operar trenes de 750 metros”.

Del dique cubierto para Navantia, manifestó que “no hay ni proyecto” y pronosticó que “con toda probabilidad se sitúe en 800 millones”.

Para finalizar con la relación de las demandas más urgentes –“en la carpeta hay muchas más cosas”, recordó–, la de la vivienda, el candidato al Senado censuró que ninguna de las cartas enviadas a la ministra Rodríguez García en estos últimos años haya tenido respuesta, pero, en todo caso, señaló que le pedirá al Gobierno central el mismo esfuerzo que a la Xunta: “El ejecutivo gallego está construyendo y rehabilitando 400 viviendas en Ferrol, y esa es la cantidad que le reclamaremos al Gobierno del Estado, que tiene espacio en la ciudad –el Sánchez Aguilera– para hacerlo”.

Preguntado por la posibilidad de que sea reclamado por Núñez Feijóo para un cargo de responsabilidad en el supuesto de que el PP forme gobierno, Rey Varela fue tajante: “Mi compromiso es con Ferrol, defender los intereses de mi ciudad. En cuanto los ministros tengan nombre, este alcalde solicitará reunirse con ellos para exigirles el cumplimiento de estos compromisos”. En esa línea, recordó que, tras perder el Concello en 2015 y pasar a formar parte del equipo de Núñez Feijóo en la Xunta, “renuncié a estar en su ejecutivo para presentarme a la Alcaldía de Ferrol”.