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Sucesos

Rescatan en Ferrol a una persona de un coche que se precipitó a un regato

El operativo se inició a raíz de la llamada de un particular al 112 Galicia

Redacción Ferrol
13/11/2026 12:16
El suceso ocurriría cerca de las siete de la tarde de este jueves 12
El suceso ocurriría cerca de las siete de la tarde de este jueves 12
Bombeiros de Ferrol
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Los Bombeiros de Ferrol rescataron en la tarde de este jueves 12 a un tercer ocupante de un vehículo que cayó a un regato, en el lugar de O Castro, en la zona ferrolana de Santa Icía de Trasancos.

El operativo de rescate y asistencia se activó a raíz de la llamada de un particular al 112 Galicia. Según el relato de la persona que dio la alerta, una vez precipitado el automóvil fueron capaces de sacar a dos pasajeros, pero quedaba otro con dificultades para salir.

Por este motivo, los bomberos ayudaron al último ocupante a abandonar el vehículo por la parte trasera, para posteriormente ser atendido por personal de Urxencias Sanitarias de Galicia-061. Además, se personaron agentes de la Policía Local.

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