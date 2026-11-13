Rescatan en Ferrol a una persona de un coche que se precipitó a un regato

El suceso ocurriría cerca de las siete de la tarde de este jueves 12 Bombeiros de Ferrol

Los Bombeiros de Ferrol rescataron en la tarde de este jueves 12 a un tercer ocupante de un vehículo que cayó a un regato, en el lugar de O Castro, en la zona ferrolana de Santa Icía de Trasancos.

El operativo de rescate y asistencia se activó a raíz de la llamada de un particular al 112 Galicia. Según el relato de la persona que dio la alerta, una vez precipitado el automóvil fueron capaces de sacar a dos pasajeros, pero quedaba otro con dificultades para salir.

Por este motivo, los bomberos ayudaron al último ocupante a abandonar el vehículo por la parte trasera, para posteriormente ser atendido por personal de Urxencias Sanitarias de Galicia-061. Además, se personaron agentes de la Policía Local.