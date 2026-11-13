Las XX Xornadas Proxecto Esmelle se celebrarán el próximo sábado 21 con la participación de cinco especialistas

Esperanza Piñeiro, historiadora especializada en Ferrolterra, abrió el año pasado las jornadas Jorge Meis

La asociación vecinal Val de Esmelle ya tiene preparado el programa que estructurará las jornadas divulgativas que organiza anualmente en su local social, este año, el próximo sábado 21. En el encuentro se celebrará la XX edición de una iniciativa singular en el ámbito rural de la localidad, en la que una vez más volverá a tener protagonismo una de las mayores joyas patrimoniales de la parroquia, como es el castro datado de la Edad de Hierro.

Por este motivo, en la jornada que se desarrollará entre las 10.00 y la 13.30 horas (momento en el que está previsto que empiece la intervención de la vicerrectora del Campus de Ferrol, Igualdade e Responsabilidade Social, Ana Ares, como encargada del acto de clausura), en el programa del día se repite uno de los ponentes con respecto a la pasada convocatoria. Se trata de Samuel Nión, investigador del Instituto de Ciencias del Patrimonio –Incipit– del Consejo Superior de Investigaciones Científicas –CSIC– y director técnico de la excavación arqueológica en el yacimiento de Tralocastro.

Programa

Con el apoyo de la Diputación de A Coruña y del Concello de Ferrol, las XX Xornadas Proxecto Esmelle empezarán a las 10.15 horas, después de haber celebrado la inauguración oficial, de la mano de la arqueóloga y antropóloga Carmen Pérez Maestro, que ofrecerá la videoconferencia ‘O Centro de Investigación e Ecomuseo La Ponte: memoria, territorio e comunidade’. En este caso, la ponente se centrará en este espacio interdisciplinar de Asturias, en el que ella misma se implica en los ámbitos de la investigación, coordinación de proyectos y secretaría editorial de la revista Cuadiernu.

El director de la excavación de Esmelle, Samuel Nión, estará acompañado de otra de las profesionales que trabajaron en este yacimiento, así como en más proyectos de la cátedra de Arqueoloxía e Educación Patrimonial, como es la doctora en Protección del Patrimonio Cultural, Lucía Brage. Juntos abordarán la conferencia ‘Cuarta campaña arqueolóxica en Tralocastro: escavación, conservación e difusión’.

Tanto esta segunda charla, prevista para las 11.00 horas, como el resto, tendrán carácter presencial. Además, entre las 11.45 y las 12.00, se reservará un tiempo de descanso para las personas asistentes.

Una vez realizada esta pausa, en representación de la Asociación Galega do Patrimonio Industrial Buxa, el investigador en el Grupo de Enxeñaría e Dirección de Proxectos de la UDC, Manuel Lara Coira, se ocupará de ‘Da agricultura á industria’.

Para terminar las distintas intervenciones, dejando a un lado el acto de clausura, el protagonista será otro especialista ferrolano, en este caso el periodista de la parroquia Germán Castro Tomé, que participará a partir de las 12.45 horas con ‘Son Tomás Serantes. Mestre, activista cultural e social, altruísta e benefactor da parroquia de Covas’.