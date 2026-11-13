Os ‘Laboratorios Castrexos’ superan os 50 alumnos nas primeiras sesións dos talleres
Nesta iniciativa gratuita da cátedra de Arqueoloxía poden inscribirse centros educativos de toda Galicia
As primeiras sesións dos ‘Laboratorios Castrexos’ celebráronse durante esta semana no Centro Cultural Universitario do Campus Industrial de Ferrol, conseguindo superar os 50 alumnos e alumnas de Primaria da localidade. Estes participaron nos obradoiros ‘As pegadas do barro’ e ‘Construímos un poboado castrexo’, as dúas propostas do proxecto, á que se incorporará proximamente un terceiro, ‘As orixes da moda’.
Promovida pola cátedra de Arqueoloxía e Educación Patrimonial (que impulsan a UDC e o Concello de Ferrol), e financiada pola Fundación L. Monteagudo, esta iniciativa pretende achegar os sectores arqueolóxico e do patrimonio histórico, así como a cultura castrexa, ao alumnado de centros educativos da comarca, aínda que está aberta a todo o territorio galego.
Este venres 13 foron 27 estudantes de 1º de Primaria do Arenales Compañía os que participaron en ‘Construímos un poboado castrexo’, pola que os pequenos descubriron como eran os castros e levantaron un pequeno asentamento elaborado coas súas propias creacións.
Pola súa parte, o día anterior, un total de 25 nenos e nenas do colexio Belén coñeceron formas de vida castrexas, achegáronse ao traballo dos arqueólogos e arqueólogas, collendo a referencia do caso de Tralocastro (na parroquia de Esmelle) e experimentaron coa cerámica nunha parte práctica. Traballos coma estes, elaborados nos Laboratorios, formarán parte do futuro Museo Colectivo Castrexo.
Obradoiros
A doutora en Protección do Patrimonio Cultural pola UVigo e pola USC, Lucía Brage Martínez, é a encargada de impartir os tres talleres, de participación gratuíta. Os centros interesados en inscribirse ou solicitar información poden contactar co 881 013 820 ou co enderezo arqueodromo.ferrol@gmail.com.