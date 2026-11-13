La construcción del nuevo EI3 en la avenida de Esteiro ampliará el Campus Industrial de Ferrol en 2029

Universidad de Esteiro firma convenio Daniel Alexandre

Con la firma de tres convenios de colaboración entre la Xunta de Galicia y la UDC, rubricados este jueves 12 en las instalaciones de la Vicerreitoría do Campus de Ferrol, Igualdade e Responsabilidade Social, se avanza un paso más en el equipamiento científico-tecnológico y en la construcción del nuevo Edificio de Investigación e Innovación da Industria Intelixente EI3. La iniciativa, con un plazo de ejecución de las obras previsto para 2029, supondrá un “salto cualitativo” en las líneas de especialización del área, tal como señaló el rector, Ricardo Cao, abriendo nuevas posibilidades de “de­senvolvemento de proxectos colaborativos e tamén interacción constante entre a Universidade e a empresa”.

Las fronteras del Campus Industrial de Ferrol se ampliarán en los próximos años con este edificio que “marca unha liña de futuro para a cidade, para a comarca e para Galicia”, destacó el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, que aprovechó para concretar que “a partir de agora queda unha parte administrativa significativa”, responsabilidad de la otra institución firmante.

Por su parte, el alcalde, José Manuel Rey Varela, puso de manifiesto que “estamos ante o maior investimento do Campus”, recordando además el acuerdo unánime del pleno municipal celebrado en el mes de abril del año pasado, por el que se declaró el proyecto de especial interés.

La cifra total de la inversión que acaba de suscribirse corresponde a algo más de 14.984.654 euros, de los que alrededor de 1.860.000 se destinarán a la renovación de recursos dirigidos a las titulaciones de grado y máster que imparte la Universidade da Coruña –UDC–, así como a la mejora de equipos científico-técnicos de los centros Cigus (un reconocimiento que otorga la Xunta de Galicia a una decena de casos en las tres universidades públicas) y colaborativos.

Posibilidades

Investigación, docencia o transferencia de conocimiento del ámbito universitario a la sociedad serán las principales funciones que se desempeñen en los distintos espacios que ofrecerá el nuevo EI3, un centro que, según el conselleiro, “está chamado a ser unha referencia nos seus ámbitos, estou seguro, pola calidade e a profesionalidade das persoas e dos grupos que van traballar aí”, declaró.

Una de las competencias en las que se hizo mayor hincapié corresponde al impulso de ese “obxectivo común”, en palabras de Román Rodríguez, que supone la materialización de los avances nacidos en el ámbito universitario. El conselleiro dio cuenta de la existencia ya de “exemplos destacados” en el área ferrolana en este sentido, como es el del Centro Mixto de Investigación UDC-Navantia, que “é fundamental para que as potencialidades que existen neste Campus, tanto docentes como investigadoras, se transfiran a un sector tan importante como é o naval”, apuntó, referenciando asimismo la financiación de la Axencia Galega de Innovación –GAIN–.

A este caso concreto, el rector de la Universidade da Coruña agregó los ejemplos de otros centros de investigación de la propia institución herculina con los que se abriría la oportunidad de colaboración con el futuro EI3. A pesar de que la mayor parte de estas referencias se sitúan en el Campus coruñés, también puso sobre la mesa la importancia que supondrá la nueva incorporación para el Centro de Investigación en Tecnologías Navais e Industriais, “o Citeni, de Ferrol, que obviamente vai ter unha presenza moi considerable”, resaltó Ricardo Cao.

“Despois dos avatares que tivemos para chegar a este día” de la firma de los convenios, recordó el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, el Edificio de Investigación e Innovación da Industria Intelixente está más cerca de instalarse en una ciudad especialmente indicada debido a su marcado “perfil industrial”, añadió.

No obstante, el rector advirtió de que la licitación abarcará “procesos longos” repartidos en tres fases (la del proyecto, construcción del propio edificio y equipación del mismo), previos a la inauguración de “un lugar no que transformar coñecemento en innovación e transformar innovación en desenvolvemento económico e social”.

Las instalaciones ocuparán un solar inutilizado de Esteiro El nuevo Edificio de Investigación e Innovación da Industria Intelixente EI3 que expandirá el territorio del Campus Industrial de Ferrol se compondrá de un bajo, un entresuelo y tres plantas superiores, tal y como se confirmó en el acto celebrado este jueves. Cabe recordar que estas instalaciones se localizarán en un solar de la avenida de Esteiro actualmente inutilizado, en la parcela 8C, que está situada a la altura de la rotonda de la estatua de González-Llanos.