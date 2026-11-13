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Ferrol

La AVV A Magdalena reconoce la contribución a la dinamización del barrio de dos de sus vecinos

Emilio Castro y José María Criado fueron los protagonistas

Redacción Ferrol
13/11/2026 23:20
Casino Ferrolano homenaje vecinos A Magdalena
El Casino acogió el acto de la entidad presidida por Pedro Sanz
Jorge Meis
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El Casino Ferrolano acogió este viernes el homenaje organizado por la AVV A Magdalena a dos vecinos que “dedicaron esforzos por dinamizar e apoiar o barrio”. 

Se trata, en concreto, de Emilio Castro Fernández y de José María Criado Labajo, dos comerciantes de referencia a lo largo de las últimas décadas

Por el Concello intervino durante el acto el teniente de alcalde, Javier Díaz Mosquera, y también hubo apartado musical, con la actuación de las rondallas O son do mar y Bohemios. 

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