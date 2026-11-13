La AVV A Magdalena reconoce la contribución a la dinamización del barrio de dos de sus vecinos

El Casino acogió el acto de la entidad presidida por Pedro Sanz Jorge Meis

El Casino Ferrolano acogió este viernes el homenaje organizado por la AVV A Magdalena a dos vecinos que “dedicaron esforzos por dinamizar e apoiar o barrio”.

Se trata, en concreto, de Emilio Castro Fernández y de José María Criado Labajo, dos comerciantes de referencia a lo largo de las últimas décadas.

Por el Concello intervino durante el acto el teniente de alcalde, Javier Díaz Mosquera, y también hubo apartado musical, con la actuación de las rondallas O son do mar y Bohemios.