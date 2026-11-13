Ferrolterra entra en la campaña del 29N: los candidatos hicieron su 'pegada' de carteles en Ferrol y Fene

Kristel Testa, José Manuel Rey Varela, Miguel Tellado y Verónica Casal, este jueves en la sede ferrolana del Partido Popular Jorge Meis

La cuenta atrás para las elecciones generales se activó esta medianoche en todo el país. Con varios candidatos de las comarcas concurriendo al Congreso y al Senado, los principales partidos quisieron empezar los actos electorales de la conocida como pegada de carteles “en casa”.

El Partido Popular fue el más madrugador, reuniendo en su sede de la ciudad naval a sus dos cabezas de lista por A Coruña, los ferrolanos Miguel Tellado y José Manuel Rey Varela, arropados por los alcaldes de As Somozas, Mugardos y Ortigueira, entre otros. Asimismo, estuvieron Verónica Casal y Kristel Testa, suplentes uno y dos a la Cámara Alta.

“Vamos a hacer lo que sabemos hacer”, animó el regidor, apelando a que “es el momento de que nos ilusionemos” y calificando la campaña como la más “emocionante y especial”. Tanto él como el secretario general de los populares insistieron en que “no podemos fallar”, analizando los ocho años de ejecutivo socialista en torno a la subida de los precios en combustibles, cesta de la compra y vivienda, así como en el deterioro de los servicios públicos.

Pero si hubo un tema en el que se explayaron contra su oponente Pedro Sánchez, ese fue el de la corrupción. En este caso le tocó a Tellado dibujar un panorama salpicado de condenas e imputaciones. Afirmó que las del 29N suponen “el reto más apasionante de mi vida” y son “las elecciones generales más importantes desde la Transición” porque, entre otras cosas, “nunca antes España había estado amenazada por el gobierno de la nación”.

En contraposición, presentó a un Alberto Núñez Feijóo como un líder “valiente, honesto, de palabra y con vocación de unir a la ciudadanía”. Pidió, además, a sus afiliados un esfuerzo porque, recordó, A Coruña es una “provincia clave” en la que podrían sumar un diputado más, vital para llegar a La Moncloa.

PSOE

Los socialistas ferrolanos, por su parte, quisieron cumplir a rajatabla y convocaron a la militancia a solo media hora de las doce de la noche para presentar el cartel electoral en la Casa do Pobo. La número uno al Congreso, Obdulia Taboadela, estuvo acompañada del siguiente en la lista, el ferrolano Julián Reina, así como de los secretarios xerais provincial y local, Bernardo Fernández y Ángel Mato. Además, se incorporó también el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, que pasó por varias de las ciudades gallegas en esta primera noche de campaña.

Los socialistas ferrolanos en la presentación del cartel electoral a medianoche Cedida

En contraposición al discurso popular, Reina reivindicó la inversión que el Gobierno de España ha hecho en Ferrolterra, poniendo como punta de lanza los programas industriales de Navantia y la modernización del astillero. “Eles falan de ruína mentres os datos demostran crecemento e creación de emprego. Cando non se ten un proxecto para o país, o único que se ofrecen son recortes, só queda a crispación e intentar que a xente vote con medo”, sostuvo.

Frente Amplio

El Frente Amplio tampoco quiso renunciar al modo tradicional que, aunque las pantallas abunden, sigue dando nombre al pistoletazo de salida de la campaña. Así, escogieron como punto de partida la confluencia de María con Rubalcava para llevar a cabo la pegada de carteles antes de la medianoche. Eso sí, avanzan su compromiso de retirarlos, como viene siendo habitual, una vez pase el 29N.

Pegada de carteles de Frente Amplio en María con Rubalcava Cedida

Jorge Suárez, de Ferrol en Común, admitió que las encuestas no les son favorables —tendrían muy complicado obtener un escaño en la provincia—, pero asegura que “vamos con todo porque nuestra fuerza es la calle y la gente. Estamos acostumbrados a trabajar bajo mínimos, de un modo casi artesanal, pero convencidos de nuestras ideas. Tenemos ilusión porque tenemos la razón”, dijo, confiando en que hay margen para “darle la vuelta” e ir “voto a voto”, y reconociendo que “con una unidad real sería más fácil e ilusionante”.

BNG

El barrio fenés de San Valentín fue el elegido por el Bloque Nacionalista Galego para iniciar su periplo electoral horas antes, a las siete. La responsable comarcal, Pilar Lozano, reivindicó a la formación como “a forza soberanista e transformadora” con un “inquebrantábel compromiso con Galiza e coa defensa dos intereses do noso país”.

Los nacionalistas del BNG dieron el pistoletazo de salida en Fene Jorge Meis

El número tres por A Coruña para el Congreso, Manuel Polo, afirmó que comienza la carrera hacia las urnas “con moitísima forza, moitísimas gañas e moitísima ilusión” para que el 29 de noviembre sumen más representantes en la Cámara Baja y el BNG pueda contar con un “grupo forte que poida defender a dignidade da clase traballadora”.