El rey viajará a Ferrol el próximo jueves

Felipe VI en su anterior visita al Arsenal, en febrero de 2025 Daniel Alexandre

El rey Felipe VI volverá a visitar Ferrol el próximo jueves, 19 de noviembre, en el marco de una recepción encaminada a que el monarca conozca de primera mano las actividades, capacidades y materiales de las unidades de la Armada, avanzan desde el Ministerio de Defensa.

Fue en febrero de 2025 cuando el jefe del Estado estuvo en la ciudad naval por última vez. Fue entonces la suya una visita corta —seis horas—, pero intensa, que empezó en el Patio de Armas, en el antiguo Cuartel de Instrucción, donde asistió al desfile de la Fuerza junto a Margarita Robles.

Aquel 20 de febrero mandaba el Arsenal el vicealmirante Gonzalo Villar Rodríguez y junto a él y al Ajema, el mugardés Antonio Piñeiro, hizo un recorrido que le llevó hasta el dique de la Campana, para después ser recibido en Navantia, donde le trasladaron los detalles de una fragata, la primera F-110, que se botó meses después con su madre, la reina Sofía, como madrina.

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Se prevé que en esta nueva visita, Felipe VI llegue, como la vez anterior, en torno a las 13.00 horas al cuartel de Dolores del Tercio Norte de Infantería de Marina; sin embargo, por el momento se desconocen detalles sobre la agenda prevista.