El BNG advierte de “unha carga contaminante maior” en As Forcadas y reclama “visión de conxunto” ante la escasez de agua

Fernández y Valcárcel, este viernes, en la delegación de la Xunta en Ferrol F. C.

El Bloque Nacionalista Galego ha presentado una iniciativa en el Parlamento que está encaminada a abordar el problema actual de escasez de agua derivado de la sequía que se está viviendo en Ferrolterra “cunha visión de conxunto, unha planificación integral dos recursos hídricos e actuacións a curto e medio prazo que vaian resolvendo esta situación”, explicaba este viernes Mon Fernández, diputado y candidato a la Alcaldía ferrolana, a las puertas del edificio administrativo de la Xunta.

Recordó que gran parte de la población de la comarca, toda la que se abastece desde el embalse de As Forcadas, está afectada por las restricciones y se trata este, por lo tanto, de un “ámbito supramunicipal” aunque, como recordó, “o encoro é propiedade do Concello de Ferrol”. En base a ello, criticó que el mantenimiento de la infraestructura es responsabilidad municipal “e durante estes anos non se fixo nada, houbo un abandono absoluto, e nós entendemos que ten que haber unha política que levante un pouco a mirada porque xa ninguén nega, nin sequera o ‘primo de Rajoy’, o cambio climático”.

La Mancomunidad acuerda reducir la presión de la red de abastecimiento de agua por la noche Más información

Argumentando que “temos que cambiar o paso”, incidió Fernández en que el gobierno local debería ponerse al frente de un proyecto que aglutine las medidas necesarias para dar respuesta a la problemática, enumerando que además de la situación de sequía y el cambio climático, sobre los que no se puede actuar, también contribuye a la merma el aumento poblacional del verano y el estado de la red, señalando a la rotura en la tubería de As Pías —se pierden un millón de litros al día— como una de las primeras cuestiones a solucionar. “O único que fixo Rey Varela no último mes foron rogativas para que chova, desexalo moi forte, pero nada máis. E os comentarios sobre o arranxo da tubaxe, porque son comentarios e non teñen solidez, non contan nin con proxecto”, lamentó el diputado.

Ampliar As Forcadas

En todo caso, reiteró Mon Fernández, “cremos que é a Xunta de Galiza, concretamente Augas de Galiza, quen debe tomar as rendas deste asunto”. La también diputada del BNG en O Hórreo, Montse Valcárcel, que estuvo previamente visitando As Forcadas y otros puntos de interés en el contexto hídrico de la comarca, ejerció como voz experta, puesto que es profesora de la Universidade de Santiago, en el Campus de Lugo, en esos ámbitos hidrológicos.

Después de analizar la realidad de las infraestructuras, manifestó que el organismo autonómico, responsable de la política hidráulica de la comunidad, tendría que ocuparse de contener las fugas en primer lugar. A mayores, puso sobre la mesa la necesidad de incorporar otras medidas para hacer frente al contexto climático actual, como aprovechar las aguas regeneradas para cuestiones como el regadío, desdoblar la red de saneamiento para permitir separar pluviales, estudiar nuevos puntos de captación de agua y que todo ello se haga con “perspectiva comarcal” y visión de futuro.

La Mancomunidade impulsará el arreglo de la canalización de As Pías Más información

Asimismo, abogó por aumentar el tamaño del embalse de As Forcadas y acometer allí un dragado parcial para que los lodos no mermen su capacidad. En este sentido, quiso precisar que en un nivel tan bajo como el actual —un 26,15 %, el último dato oficial— “temos unha carga de contaminantes moito maior” porque hay menor volumen de agua para diluirlos.