Desplegada la alfombra roja en el teatro Jofre para otorgar los XI Premios Paraugas

La gala que premia a lo mejor de la comunicación, la publicidad y el diseño vuelve este viernes al Jofre Daniel Alexandre

Ferrol acoge de nuevo la entrega de los Premios Paraugas, esta vez en su undécima edición, y ya está todo listo en el teatro Jofre para recibir a los finalistas a los que les espera una gala repleta de sorpresas que conducirá la periodista Alba Mancebo y se podrá seguir en directo en Agalega.

El Clúster da Comunicación de Galicia reunirá en sus galardones a decenas de profesionales de este ámbito, el diseño y el márketing que optan a llevarse alguna distinción entre las catorce categorías del palmarés y el Paraugas de Ouro.

Entre los 34 proyectos que han llegado a la final se encuentran agencias y estudios de las cuatro provincias cuyos trabajos fueron seleccionados por un jurado de quince profesionales vinculados al territorio gallego y que estuvo presidido por la directora creativa ejecutiva Xisela López, de Señora Rushmore, una de las más reconocidas del panorama nacional en su ámbito.

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Una de las novedades de este año es que el diseño gráfico y el digital cuentan con categorías diferenciadas y se incorporan reconocimientos específicos para ámbitos como las redes sociales. Asimismo, se estrena una dedicada a iniciativas que contribuyen a la promoción de la identidad, la lengua y la cultura gallegas.

En esta ocasión, con la entrega del Premio Paraugas de Honra Galicia Calidade a José María Fonseca Moretón, el Clúster da Comunicación ha querido reconocer el compromiso del impulsor de la Bienal Internacional de Cartelismo Terras Gauda-Concurso Francisco Mantecón con la promoción del diseño y la creatividad a través de un certamen que celebra su 25 aniversario y que, a lo largo de su trayectoria ha llegado a reunir más de 23.300 carteles de artistas de 107 países de todo el mundo

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Los Premios Paraugas cuentan en esta undécima edición con el apoyo de la Xunta de Galicia, Galicia Calidade, Xacobeo 2027 y el Concello de Ferrol como “aliados institucionais estratéxicos”, explican desde la organización, mencionando también la colaboración de entidades como la Autoridad Portuaria Ferrol-San Cibrao y la Diputación de A Coruña. Asimismo, han contado con el respaldo de Riola Networks, CESUGA, Estrella Galicia, Abanca, Vandal, tac!, Markea Creatividade Galega, Dircom, OPC Galicia y la Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia e Servizos Gráficos.