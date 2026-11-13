Cancelado el concierto de María José Llergo en el Auditorio Álvaro Lamas de Ferrol

María José Llergo publicó 'El Juego' este mismo 2026 Cedida

El concierto que estaba previsto para este sábado 14 en el Auditorio de Ferrol Álvaro Lamas, a cargo de la cantante, compositora y multiinstrumentista María José Llergo, acaba de ser cancelado por motivos de logística.

Habrá que esperar para disfrutar en la ciudad del último trabajo discográfico de la artista de Pozoblanco (Córdoba), ‘El Juego’, una propuesta en la que presume de carecer de etiquetas, mezclando estilos nuevos en su proyecto e incorporando colaboraciones de renombre.