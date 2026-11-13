Ánxela Loureiro, escritora: “Cómpre recuperar a tradición como método de aprendizaxe”
A autora presenta este venres, ás 19.00 horas no salón de actos do Campus Industrial, o libro ‘Cancións para o ano’, unha escolma de cantigas populares tradicionais para que a infancia aprenda xogando
Ánxela Loureiro (Ferrol, 1956) está convencida de que “temos que loitar para que se lle dé a suficiente importancia á educación, tanto á formal como á informal, porque a escola ten a finalidade importantísima de que as personas desenvolvan capacidades, medren interiormente”. Mestra ata a súa xubilación, música desde a infancia e escritora-investigadora entremedias, mestura esa premisa e estas tres grandes paixóns súas no libro que presentará este venres, ás sete da tarde, no salón de actos do Campus Industrial de Ferrol: ‘Cancións para o ano’.
O xermolo desta fermosa escolma de cantigas tradicionais galegas hai que procuralo trinta anos atrás, cando Loureiro pasou unha década como compoñente do grupo Saraibas, de San Sadurniño, que precisamente vai rexurdir hoxe na presentación para interpretar algúns dos temas en directo. “Eu previamente fixera un traballo cuns compañeiros, César Pita e Xaime Cagigao, dunha recolleita de todos os cancioneiros que había daquela. Recolliamos cancións susceptibles de ser usadas na aula. Peneiramos durante un ano e seleccionámolas por temas. Desbotei todas as que tiñan connotacións sexistas, que eran moitas, e tamén en contra dalgunhas profesións ou nas que había insultos”, recorda.
Logo desta escolma, Xerais tirou a primeira edición de ‘Cancións para o ano’ cunha cinta casete con doce pezas musicais que interpretaba o conxunto sadurniñés e o libro da mestra, aportando actividades que o profesorado de Primaria podería facer nas aulas. “É unha reedición, pero moi revisada. Comparas as dúas e non teñen que ver. A propia estrutura xa cambiou bastante, hai moito traballo”, di.
Música, historia e lingua
Na obra, engade Loureiro, “hai unha intencionalidade de que se coñeza a nosa cultura e se profundice nela. Que se conserve, que se cante e se baile, e que se respecte o noso idioma”, pero tamén que se traslade o espírito das vivencias dun pasado construído na colectividade e en fonda sintonía coa natureza. Por iso decidiu ordear as cantigas desde o tempo no que comezan as aulas, empezando polas ‘Amoras da silveira’ de setembro e finalizando pola ‘Seitura’ de xuño, pasando por fías, magostos, Nadal, Entroido, Os Maios e un costume que chamou a atención de Ánxela Loureiro dun xeito especial: ‘Alumear o Pan’, entre outros.
“Ten moita relación co libro que vou presentar o vindeiro mes [‘Lume ancestral: ritos festivos hoxe’]. Consistía en ir pedirlle á terra, acendendo fachos e cantándolle, para que dera bos produtos. Conservouse ata a principios do século pasado. Cando falan de pan, ademais, refírense ao cereal, ao centeo”, especifica a escritora, que ao fin puido estudar esta e outras tradicións relacionadas co fogo que estarán, grazas a ela, en boca de pequenos e pequenas de todo o país porque, aínda que a editora foi a Deputación da Coruña e distribúe exemplares polas bibliotecas provinciais, na súa web hai unha versión en PDF de descarga libre para que chegue a todo o mundo que teña curiosidade.
Cada un dos capítulos comparte estrutura: a presentación do tema, afondando na historia popular galega; unha cantiga e un código QR onde escoitala; partituras para interpretala; textos e referencias de cada unha das descubertas, actividades e xogos populares musicais. “Non ten por que traballarse na materia de Música, senón que pode servir para Sociais, Naturais, Lingua Galega... Nenos e nenas sempre aprenderon xogando e cantando, pero hoxe en día non pasa tanto”, sostén Loureiro, gran defensora destas ferramentas non só para adquirir coñecementos en si, tamén para traballar outras capacidades e mesmo a igualdade entre xéneros.
“Cando era profesora descrubrín que, de entrada, os nenos eran menos proclives a bailar ou saltar cás nenas; pero, unha vez se desbloquean e pasan esa barreira, son felices”, exemplifica a autora, que rescata todo tipo de dinámicas como as cancións rítmicas, as cadenetas, os corros, a comba ou mesmo a goma, segura de que “cómpre recuperar os xogos tradicionais como método de aprendizaxe. Para todo. A través deles consegues ter habilidades co ollo e a man, tes ritmo, aprendes a ler... Este libro non é un método musical, senón unha proposta para o profesorado de que se cante, se baile e se movan... E aprendan”.
Saraibas
Ánxela Loureiro era docente no Manuel Masdías de Caranza cando coñeceu ‘Cantareliña’, unha iniciativa que baixo o lema “Mentres canten os meniños, Galiza será inmorrente” convocaba certames de canto infantil para a cativada de menos de dez anos de todo o país. Detrás desta marabilla estaba o grupo Saraibas, do que despois formaría parte nos noventa.
Lembra a profesora o trascendente que foi para a súa vida participar co coro que formou no centro, o Ledicia —denominación de terminou por rebautizar o colexio—, contar co añorado Miguel Tranquilo como compositor e mesmo gañar dous premios. Este venres, volverá ao escenario cos seus compañeiros, aos que quere render homenaxe e agradecer que quixeran viaxar no tempo con ela e con todo o público que ateigará o salón.