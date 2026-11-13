Ferrol
Agustín Camacho habla sobre el impacto del cambio climático en los anfibios y reptiles
Será este sábado a las 11.00 horas en la SGHN
‘Está a extinguirse a herpetofauna debido ao cambio climático?’ es el título con el que el doctor en Bioloxía de la Universidad Autónoma de Madrid Agustín Camacho impartirá este sábado a las 11.00 horas en el museo Sociedade Galega de Historia Natural –SGHN–, con entrada libre.
En la charla se dará a conocer el funcionamiento térmico de estos animales y lo que sucede cuando el planeta se calienta más rápido de lo que son capaces de adaptar.