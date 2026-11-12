Las oficinas de Correos de Ferrolterra ofrecen cestas de Navidad con envío gratuito

Oficina de Correos en Ferrol Daniel Alexandre

Se acerca la Navidad y con ella se incrementan las posibilidades de hacer obsequios o compras con la mayor comodidad con servicios como los que ofrece Correos en sus oficinas postales de la comarca de Ferrol.

En este caso se trata de la puesta a disposición de cestas de Navidad para que las personas interesadas puedan adquirirlas y, si lo desean, enviarlas directamente al domicilio que se indique, favoreciendo que se pueda encargar una cesta para reuniones familiares o para enviar como regalo a las personas que decidan.

Elección

De este modo, Correos cuenta en las oficinas con una selección de cestas que permite elegir el surtido de productos que mejor se adapte a las necesidades, con distintos tamaños y productos tradicionales de calidad. El objetivo es que el servicio sea lo más cómodo posible, a la hora de comprar la cesta y elegir la entrega en casa o enviarla a la dirección que se desee, sin coste adicional.

La oferta de cestas navideñas, indican desde la empresa pública, “es otro de los servicios con los que desde Correos pretenden facilitar el día a día de los ciudadanos, aprovechando la capilaridad y la cobertura territorial de la red de oficinas”.